[{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három nappal a keddi merénylet után újra megnyitották a strasbourgi karácsonyi vásárt. A három ember halálát követelő merénylet elkövetőjét, Chérif Chekattot csütörtökön lőtték le a francia rendőrök.","shortLead":"Három nappal a keddi merénylet után újra megnyitották a strasbourgi karácsonyi vásárt. A három ember halálát követelő...","id":"20181214_Ujra_megnyilt_a_strasbourgi_karacsonyi_vasar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2e64b4-0840-4688-93c6-4975de9941e1","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ujra_megnyilt_a_strasbourgi_karacsonyi_vasar","timestamp":"2018. december. 14. 15:16","title":"Újra megnyílt a strasbourgi karácsonyi vásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","shortLead":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","id":"20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03298627-19be-4282-86c4-bc303faf23c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Arcfelismerőt vetett be Taylor Swift a zaklatói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két mentőautót küldenek a Kossuth térre. ","shortLead":"Két mentőautót küldenek a Kossuth térre. ","id":"20181214_Tuntetesek_a_mentok_is_felkeszulnek_az_estere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf54c76d-42c2-4cd4-a98e-210ffce2bbb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Tuntetesek_a_mentok_is_felkeszulnek_az_estere","timestamp":"2018. december. 14. 16:19","title":"Tüntetések: a mentők is felkészülnek az estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevőszék szerint a pártok nem elérhetők székhelyükön, a pártok szerint azért, mert azóta máshová költöztek, és erről tájékoztatták is az ÁSZ-t.","shortLead":"A számvevőszék szerint a pártok nem elérhetők székhelyükön, a pártok szerint azért, mert azóta máshová költöztek, és...","id":"20181214_ASZ_Momentum_Parbeszed_allami_tamogatas_megvonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8d15a4-6018-4477-8ace-31146e21d15b","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_ASZ_Momentum_Parbeszed_allami_tamogatas_megvonas","timestamp":"2018. december. 14. 07:46","title":"Index: Megvonhatja a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért meg újságíróknak – köztük kollégánknak – a miniszterelnök. Egyelőre semmi nyoma, hogy a Orbán Viktor stábja készülne ilyesmire. ","shortLead":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért...","id":"20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dae0b1c-4565-46d6-b166-8b4966cc54fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","timestamp":"2018. december. 14. 12:40","title":"A MÚOSZ segít, hogy Orbán betarthassa az ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes eltöltése garantált.","shortLead":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes...","id":"20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79523085-e92d-448d-9d87-2ef1e098de57","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","timestamp":"2018. december. 14. 11:04","title":"Megzakkant a mémgyár, összehozta Mészáros 2rule-ját a túlórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","shortLead":"A gép már órák óta repült, amikor az illetékeseknek hiányozni kezdett a szerv.","id":"20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b42415-07cb-412f-94b1-3f17afdc437b","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vissza_kellett_forditani_egy_repulot_mert_egy_emberi_szivet_felejtettek_a_fedelzeten","timestamp":"2018. december. 14. 12:19","title":"Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet alszanak. A plusz idő pedig az iskolai teljesítményre is pozitív hatással van. ","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet...","id":"20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a7c3-3178-48cc-9960-cb5fb03ff1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","timestamp":"2018. december. 13. 20:03","title":"Jobban teljesítenek a diákok, ha egy órával később kezdődik az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]