Milliárdokat költünk csak szaloncukorra

[{"available":true,"c_guid":"d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","shortLead":"Félő, hogy egy nap a szicíliai vulkán a tengerbe omlik.","id":"20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30b4128-b837-4c30-a206-b909d40cafed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d74a2f-2ac1-41be-9621-c5214079f225","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Kitort_az_Etna_a_fold_is_beleremegett__video","timestamp":"2018. december. 24. 14:09","title":"Kitört az Etna: a föld is beleremegett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"itthon","description":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar Monarchia romjain, addig karácsonyra a román hadsereg már bevonult Kolozsvárra. Egy hónap alatt világossá vált, hogy Magyarország az addigi formájában nem marad egyben. ","shortLead":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar...","id":"20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1102a-d86a-4c96-bd12-1acc60c740df","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","timestamp":"2018. december. 24. 14:00","title":"Karácsony 1918 – amikor elszálltak a magyar remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest felé vezető oldalon, a 129-es kilométernél volt a baleset. Ketten sérültek meg. ","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon, a 129-es kilométernél volt a baleset. Ketten sérültek meg. ","id":"20181223_karambol_m3as_autopalya_baleset_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b20533-549e-47c4-86a5-56f252ff45f2","keywords":null,"link":"/elet/20181223_karambol_m3as_autopalya_baleset_autobaleset","timestamp":"2018. december. 23. 18:52","title":"Négyes karambol történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81efc2de-9328-4917-bd38-1bc573420161","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tállai András, amint felavat egy ravatalozót? Becsó Károly, ahogy sötétben átad egy árkot? A gödöllői, meg sem épült uszodával büszkélkedő fideszesek? Erős mezőnyben dőlhet el a verseny.","shortLead":"Tállai András, amint felavat egy ravatalozót? Becsó Károly, ahogy sötétben átad egy árkot? A gödöllői, meg sem épült...","id":"20181223_Szavazzon_melyik_politikus_volt_2018_legjobb_szalagatvagoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81efc2de-9328-4917-bd38-1bc573420161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c2e6af-7ac2-494e-92c4-f10ec5eace2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Szavazzon_melyik_politikus_volt_2018_legjobb_szalagatvagoja","timestamp":"2018. december. 23. 10:00","title":"„Ki ad úgy át, mint senki más?” – Ön szerint ki nyerje 2018 legviccesebb politikusversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a63-15c9-4c64-8fa5-263ab3a35f72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik amerikai egyetem kutatói olyan okostelefonos appot fejlesztettek, amelyik egy fotó alapján diagnosztizálja a vérszegénységet.","shortLead":"Az egyik amerikai egyetem kutatói olyan okostelefonos appot fejlesztettek, amelyik egy fotó alapján diagnosztizálja...","id":"20181223_hemoglobinszint_mero_okostelefonos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a63-15c9-4c64-8fa5-263ab3a35f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569550c-af12-4571-9c23-2d2f6e0d18eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_hemoglobinszint_mero_okostelefonos_alkalmazas","timestamp":"2018. december. 23. 18:03","title":"Mutassa a körmét, és a telefonja majd megmondja, vérszegény-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f29314b-0da2-480e-b5f7-c3bc14194bec","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az idei volt a BÁV 95. ékszerárverése a MOM Kulturális Központban. Különlegességét az adta, hogy soha nem látott értékben, 130 millió forintért kínáltak ékszereket. Ez a gyűjtemény Bécsben és New Yorkban is megállta volna a helyét, annyi volt az arany és a brill. Egy karkötő rekordáron, csaknem 29 millió forintért kelt el, a kikiáltási ára 5,5 millió forint volt. De akadt fülbevaló 11 millióért, gyűrű 15 és 11 millióért, jóval a piaci ár alatt. ","shortLead":"Az idei volt a BÁV 95. ékszerárverése a MOM Kulturális Központban. Különlegességét az adta, hogy soha nem látott...","id":"20181223_Karkoto_egy_csaladi_haz_araert_elkelt__a_BAV_karacsonyi_arveresen_jartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f29314b-0da2-480e-b5f7-c3bc14194bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee688cf3-d051-46be-8c02-7205dc4afbfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Karkoto_egy_csaladi_haz_araert_elkelt__a_BAV_karacsonyi_arveresen_jartunk","timestamp":"2018. december. 23. 07:00","title":"Karkötő egy lakás áráért, elkelt – a BÁV karácsonyi árverésén jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern legnagyobb spanyol divatterepjárónak aduászai, melyeket a Tarraco messze nem fél kijátszani. ","shortLead":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern...","id":"20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02705675-a798-4f09-8f0d-febc19fb5b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","timestamp":"2018. december. 23. 15:00","title":"Spanyol bikavér: kipróbáltuk a 7 személyes Seat Tarracót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Durhami Egyetem kutatói számítógépes szimulációval kimutatták, hogyan jött létre az Uránusz szokatlanul nagy tengelyferdesége.","shortLead":"A Durhami Egyetem kutatói számítógépes szimulációval kimutatták, hogyan jött létre az Uránusz szokatlanul nagy...","id":"20181224_uranusz_tengelyferdeseg_szimulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da806d4a-98ad-48ce-9a5a-866b3f17115e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181224_uranusz_tengelyferdeseg_szimulacio","timestamp":"2018. december. 24. 08:03","title":"Megfejtették az Uránusz titkát: legalább kétszer karambolozott egy földméretű, hatalmas kőzettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]