[{"available":true,"c_guid":"0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","shortLead":"Elég profin ki lett találva, ahogy azt kell.","id":"20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbf5296-093e-4c7e-9912-df9f5f3ba568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f515e-65fe-4f9a-bdec-7a8aea377ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_mercedes_benz_szalon_gyerekeknek","timestamp":"2018. december. 25. 11:46","title":"Megnyílt az első Mercedes-szalon gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","shortLead":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","id":"20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7434b0-28cd-4e5c-b621-39b41a278bf5","keywords":null,"link":"/elet/20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","timestamp":"2018. december. 27. 09:32","title":"Megházasodott Miley Cyrus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang- és fényhatásai miatt, hiszen ezek állatok sokaságát rémítik halálra.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang...","id":"20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237805a-a09d-456c-9e18-7251b9d7d087","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","timestamp":"2018. december. 26. 10:40","title":"Jön a szilveszter, ismét veszélyben a háziállatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és pávaudvarral is. ","shortLead":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és...","id":"20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747c66a-0d1d-4e06-8d2e-adfae02be721","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","timestamp":"2018. december. 27. 10:07","title":"Fotók: 8 milliárdért eladó egy gyönyörű kastély Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.","shortLead":"Itt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.","id":"20181227_ujev_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d75d71-a767-4a5a-857f-8ad343e2ca9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_ujev_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. december. 27. 10:18","title":"Enyhe napok várnak ránk az újévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Volt, aki több mint 12 óra hosszat beszélt május óta a parlamentben, és volt, aki egy másodpercet sem. A statisztikák persze nem sokat mondanak a viták értelméről és a törvények minőségéről, de a számok sem tanulság nélküliek. ","shortLead":"Volt, aki több mint 12 óra hosszat beszélt május óta a parlamentben, és volt, aki egy másodpercet sem. A statisztikák...","id":"20181226_Kepviselok_buzgok_es_tetlenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f527a5de-8c62-49f3-82c0-3dfe3769088e","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Kepviselok_buzgok_es_tetlenek","timestamp":"2018. december. 26. 12:30","title":"A Fidesz nagyágyúi hallgattak, de volt, aki egy mondatért 1 milliót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka.\r

\r

","shortLead":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti...","id":"20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3848ac72-88f9-4d9f-9321-08b10196c881","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","timestamp":"2018. december. 26. 21:35","title":"Áprilisban előrehozott választásokat tartanak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]