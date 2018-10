Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","shortLead":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","id":"20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb277aa-5fac-4610-acf2-84c132d3eb3a","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. október. 27. 14:57","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jegye, le akarták szállítani a vonatról, az őrjöngő 20 éves nőt a rendőrök vitték el.","shortLead":"Nem volt jegye, le akarták szállítani a vonatról, az őrjöngő 20 éves nőt a rendőrök vitték el.","id":"20181026_Utottekarmolta_a_kalauzt_a_megvadult_no_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8f880c-2dd2-4a41-abac-9c16f2eb589b","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Utottekarmolta_a_kalauzt_a_megvadult_no_Vecsesen","timestamp":"2018. október. 26. 21:34","title":"Ütötte-karmolta a kalauzt a megvadult nő Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93961ce8-81ef-4fd1-9e6b-57eb0f6f0624","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi társtulajdonos tanácsadó lett.","shortLead":"Az eddigi társtulajdonos tanácsadó lett.","id":"20181027_Teljesen_Meszaros_Lorince_lett_a_2Rule","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93961ce8-81ef-4fd1-9e6b-57eb0f6f0624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ee2e1d-56f2-4523-aead-2adb417e5940","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Teljesen_Meszaros_Lorince_lett_a_2Rule","timestamp":"2018. október. 27. 11:52","title":"Teljesen Mészáros Lőrincéké lett a 2Rule","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több légitársaság számol fel pluszköltséget az ülőhelyválasztásért, sok utas fizet is, csak hogy családtagja vagy kollégája mellé ülhessen. Egy brit vizsgálódás során kiderült: rengetegen teljesen feleslegesen fizetnek ilyenért sok, magyar utasok által is kedvelt légitársaságnál.","shortLead":"Több légitársaság számol fel pluszköltséget az ülőhelyválasztásért, sok utas fizet is, csak hogy családtagja vagy...","id":"20181028_ulohelyvalasztas_ara_felar_felesleges_egyutt_ultetes_legitarsasagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9d513d-7a6b-4cc4-b1c0-e70fe1225e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_ulohelyvalasztas_ara_felar_felesleges_egyutt_ultetes_legitarsasagok","timestamp":"2018. október. 28. 08:03","title":"Nagy esély van rá, hogy feleslegesen dobja ki a pénzt, amikor ülőhelyválasztásért fizet a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15edfce-9cb2-48f7-bae8-e2173a633bae","c_author":"Varga G. Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban landolhat az első közforgalmú repülőgép.","shortLead":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban...","id":"201839__kecskemeti_repuloter__fapadosok__kenyelmes_mercedes__polgari_ertekrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15edfce-9cb2-48f7-bae8-e2173a633bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b47740-cf2c-494a-ac8f-15a40ae178fe","keywords":null,"link":"/kkv/201839__kecskemeti_repuloter__fapadosok__kenyelmes_mercedes__polgari_ertekrend","timestamp":"2018. október. 28. 10:30","title":"Milliárdokból fejlesztik a kecskeméti repteret, a Mercedes járhat vele igazán jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai levélbombagyáros a sokadik, aki hasonló merényletekkel próbálkozik. Cesar Sayoc a sikertelenebbek közé tartozik, de a nála ügyesebbek is rajtavesztettek.","shortLead":"A floridai levélbombagyáros a sokadik, aki hasonló merényletekkel próbálkozik. Cesar Sayoc a sikertelenebbek közé...","id":"20181027_Hogyan_kapjak_el_a_bombagyarosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af17f1-9db8-467f-b011-3b1d26772994","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Hogyan_kapjak_el_a_bombagyarosokat","timestamp":"2018. október. 27. 14:24","title":"Hogyan kapják el a bombagyárosokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A feleségem története forgatása tavasszal indul, és 2020 nyarára készülhet el. ","shortLead":"A feleségem története forgatása tavasszal indul, és 2020 nyarára készülhet el. ","id":"20181026_Europai_tamogatast_kapott_Fust_Milanadaptaciojahoz_Enyedi_Ildiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3ff2c-ea06-4464-a569-b051eac6fc18","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Europai_tamogatast_kapott_Fust_Milanadaptaciojahoz_Enyedi_Ildiko","timestamp":"2018. október. 26. 12:52","title":"Európai támogatást kapott Füst Milán-adaptációjához Enyedi Ildikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz fáraónak, Egyiptom egyik legjelentősebb ókori uralkodójának egyik szentélyét tárták fel régészek Kairó északkeleti részén.","shortLead":"II. Ramszesz fáraónak, Egyiptom egyik legjelentősebb ókori uralkodójának egyik szentélyét tárták fel régészek Kairó...","id":"20181027_ii_ramszesz_farao_szentelye_egyiptom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319ccd2-878c-466d-acea-93fde3c34c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_ii_ramszesz_farao_szentelye_egyiptom","timestamp":"2018. október. 27. 11:03","title":"Feltárták II. Ramszesz fáraó 3200 éves szentélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]