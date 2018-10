Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést több kiegészítő bérelem kompenzálta.","shortLead":"14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést...","id":"20181026_Gyorsabban_emelkedett_a_fizikai_munkasok_bere_mint_a_kozepvezetoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5653b7b-6ca7-4f04-8e17-17c11fc733a2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Gyorsabban_emelkedett_a_fizikai_munkasok_bere_mint_a_kozepvezetoke","timestamp":"2018. október. 26. 09:59","title":"Gyorsabban emelkedett a fizikai munkások bére, mint a középvezetőké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91927702-f0e0-4389-b2d5-dd1b57955d21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországból indult és Győrbe tartott az a Fiat személyautó, amely Vas megyében elgázolt egy szarvast Szombathely közelében, a 89-es főúton. Az autóban ketten utaztak, a sofőrnek a légzsák ütötte meg a csuklóját, de a két férfi megúszta további sérülések nélkül.","shortLead":"Olaszországból indult és Győrbe tartott az a Fiat személyautó, amely Vas megyében elgázolt egy szarvast Szombathely...","id":"20181027_Csunyan_utkoztek_egy_szarvassal_amely_felallt_majd_elsetalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91927702-f0e0-4389-b2d5-dd1b57955d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce6d007-eb2e-4149-9a7b-e2a59b01e5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Csunyan_utkoztek_egy_szarvassal_amely_felallt_majd_elsetalt","timestamp":"2018. október. 27. 15:49","title":"Csúnyán ütköztek egy szarvassal, amely felállt, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten a rendszerváltást követő furcsa privatizációnak köszönhetik azt, hogy már dollármilliárdosok.","shortLead":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten...","id":"20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce42aca-c2c1-451f-b15f-d971a5178098","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"A magyar Telenor tulajdonosa megvenné a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész visszatért a filmvászonra, és boldog.","shortLead":"A színész visszatért a filmvászonra, és boldog.","id":"20181026_Kulka_Janos_Nehez_volt_nagyon_elfaradtam_kozben_de_megerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db634a-9faa-4c84-8b0f-0c30c78786bb","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Kulka_Janos_Nehez_volt_nagyon_elfaradtam_kozben_de_megerte","timestamp":"2018. október. 26. 09:03","title":"Kulka János: „Nehéz volt, nagyon elfáradtam közben, de megérte”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati tárgyakat, ruhákat és játékokat is kaptak.","shortLead":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati...","id":"20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6fa9e-b6b0-42b2-b53e-a9114c63a1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","timestamp":"2018. október. 26. 21:55","title":"Rengetegen segítettek a családnak, miután porig égett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e093a6-b452-4642-ae54-5e036a8ea8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi kalapáccsal ment neki az 1215-ben kiadott szabadságlevelet óvó vitrinnek, de nem tudta betörni az üveget. Lekapcsolták.","shortLead":"Egy férfi kalapáccsal ment neki az 1215-ben kiadott szabadságlevelet óvó vitrinnek, de nem tudta betörni az üveget...","id":"20181026_megprobaltak_ellopni_a_magna_cartat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9e093a6-b452-4642-ae54-5e036a8ea8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460649d2-6f7e-45c6-8559-6940c55c507a","keywords":null,"link":"/elet/20181026_megprobaltak_ellopni_a_magna_cartat","timestamp":"2018. október. 26. 14:19","title":"Megpróbálták ellopni a Magna Cartát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötezer önkéntes véréből állítja össze a következő installációját Marc Quinn brit művész, akinek az alkotásához menekültek és világsztárok, celebek a saját testnedvükkel járulnak hozzá. Bár a koncepció vérfagyasztó, a mögöttes gondolat nagyon szép.","shortLead":"Ötezer önkéntes véréből állítja össze a következő installációját Marc Quinn brit művész, akinek az alkotásához...","id":"20181026_Bono_Paul_McCartney_es_Kate_Moss_veruket_adtak_a_menekultekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8de478-a91a-452d-8ea2-a18ec22f3eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Bono_Paul_McCartney_es_Kate_Moss_veruket_adtak_a_menekultekert","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"Bono, Paul McCartney és Jude Law vérüket adják a menekültekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","shortLead":"A miniszterelnök ott van a meccsen Thesszalonikiben, kérdés, hogy most kinek a gépével érkezett. ","id":"20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689cfb97-ac57-4af3-883a-615386f4dfb3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Foto_Igy_nezi_Orban_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. október. 25. 21:41","title":"Fotó: Így nézi Orbán a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]