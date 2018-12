Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","shortLead":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","id":"20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8266166e-fcd6-4993-8412-898e2d6db64c","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Azt hitte, hogy háborúban van, késsel támadt egy 90 éves beteg a kórházi nővérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","shortLead":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","id":"20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e9369-1b92-4d6b-b2d2-eb4d350d9518","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","timestamp":"2018. december. 27. 12:26","title":"Kamu Index-cikkel veri át az embereket egy adathalász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva, hogy az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek.","shortLead":"Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében...","id":"20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6409bab4-e357-4f3f-ac7d-ffb3fbd8dd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9954427e-ca3e-4d48-acc3-e21344e4afb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_papa_szerint_minden_ember_testver","timestamp":"2018. december. 25. 13:15","title":"A pápa szerint minden ember testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","shortLead":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","id":"20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de65d4b-4be0-40c3-a58a-f27ddce2cc64","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","timestamp":"2018. december. 27. 06:03","title":"Átirányítja az Anak Krakatau felett átrepülő járatokat Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e44387-b83b-4929-afa2-2a64acf41c2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész most először mutatta meg november végén született kisfiát. ","shortLead":"A színész most először mutatta meg november végén született kisfiát. ","id":"20181227_Eddie_Murphy_csalad_karacsony_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e44387-b83b-4929-afa2-2a64acf41c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5497d092-2c1f-45ed-949d-72805f92b000","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Eddie_Murphy_csalad_karacsony_gyerekek","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Ez ám a családi fotó: együtt karácsonyozott Eddie Murphy mind a tíz gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0feb78-48fd-4d35-90e1-08d90f2023ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG 20 éves támadója idén összesen 34 gólt szerzett. ","shortLead":"A PSG 20 éves támadója idén összesen 34 gólt szerzett. ","id":"20181225_Mbappe_az_ev_francia_labdarugoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca0feb78-48fd-4d35-90e1-08d90f2023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8468c137-e72e-4946-850e-2600af36ee89","keywords":null,"link":"/sport/20181225_Mbappe_az_ev_francia_labdarugoja","timestamp":"2018. december. 25. 19:11","title":"Mbappé az év francia labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám Állam terrorszervezet harcosaitól született hat gyermeknek és anyjaiknak a hazaszállítása érdekében, akiket a kurdok által uralt észak-szíriai területeken tartanak fogva egy táborban.\r

\r

","shortLead":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám...","id":"20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daaee96-5803-4dfa-b35e-4409af12ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","timestamp":"2018. december. 26. 18:07","title":"Egy belga bíróság elrendelte az Iszlám Állam harcosai hat gyerekének a hazatelepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56f8df3-2436-4570-8da1-cf60d152e70a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most 19 éves Krisztofert két évig tartó kórházi kezelés után engedték haza.","shortLead":"A most 19 éves Krisztofert két évig tartó kórházi kezelés után engedték haza.","id":"20181225_Ket_ev_utan_otthon_karacsonyozott_a_varpalotai_hintabalesetben_eletveszelyesen_megserult_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56f8df3-2436-4570-8da1-cf60d152e70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2be4f9-c32a-4e90-adb4-b8619cf02ec5","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Ket_ev_utan_otthon_karacsonyozott_a_varpalotai_hintabalesetben_eletveszelyesen_megserult_fiu","timestamp":"2018. december. 25. 22:31","title":"Két év után otthon karácsonyozott a várpalotai hintabalesetben életveszélyesen megsérült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]