[{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.","shortLead":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból...","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4991af-a107-4266-93c7-57ac6e4109f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","timestamp":"2019. január. 02. 16:03","title":"Hallgassa meg: himnuszt írt a Queen gitárosa a NASA történelmi küldetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","shortLead":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","id":"20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24cb96-27d2-4c86-bdd2-1413f22a2acb","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","timestamp":"2019. január. 03. 16:00","title":"Szanyi: A CÖF Sargentininek írt levele Orbán hatalomvesztési félelméről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","shortLead":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","id":"20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8fd196-977c-4417-a6af-1a68cfdbe075","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","timestamp":"2019. január. 03. 05:40","title":"Újabb figyelmeztetés: hózáporok jönnek, viharos lesz a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két eseményt emelt ki az ötszörös Aranylabda-győztes.","shortLead":"Két eseményt emelt ki az ötszörös Aranylabda-győztes.","id":"20190102_Cristiano_Ronaldo_2018at_tartja_palyafutasa_legjobb_evenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bad1898-32c4-424d-9332-b2439ed40949","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Cristiano_Ronaldo_2018at_tartja_palyafutasa_legjobb_evenek","timestamp":"2019. január. 02. 14:54","title":"Cristiano Ronaldo 2018-at tartja pályafutása legjobb évének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","shortLead":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","id":"20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba722bb-84d8-4ddd-94d8-99a21b56ebde","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Deutsch Tamás és Németh Szilárd is megfejtette az ellenzék mai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést rögzíthessenek – mondja a rendőrség közlekedésrendészeti főosztályvezetője a tavaly bevezetett civil autós traffipaxok használatával kapcsolatban. ","shortLead":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést...","id":"20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31c176-5cec-43a4-95a9-1f41364a9e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","timestamp":"2019. január. 03. 09:18","title":"Bejött a civilautós traffipax a rendőrségnek, a facebookos kritikákkal pedig nem harcolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","shortLead":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","id":"20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e01586-d7ee-47f3-8b70-82b166c0261c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","timestamp":"2019. január. 03. 09:57","title":"Hiába nőttek Magyarországon a bérek, európai viszonylatban visszaestünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, ha népszerű lenne Európában, az azt jelentené, hogy nem végzi jól a munkáját. Hozzátette: az USA hatalmas szolgálatot tesz Európának, így a földrész lakóinak tisztelniük kellene az USA-t.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, ha népszerű lenne Európában, az azt jelentené, hogy nem végzi jól a munkáját...","id":"20190103_Trump_orul_annak_hogy_Europaban_utaljak_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e14e9-a068-4a3b-a102-21a22f6e893d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Trump_orul_annak_hogy_Europaban_utaljak_ot","timestamp":"2019. január. 03. 15:25","title":"Trump örül annak, hogy Európában utálják őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]