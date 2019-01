Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.","shortLead":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson –...","id":"20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00482dbe-3252-49d5-8d83-ffacd0680c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","timestamp":"2019. január. 03. 07:53","title":"Karácsony lehet Tarlós kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32767ad-5916-4bac-9682-f3196371a1d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plovdiv és Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa az idén. ","shortLead":"Plovdiv és Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa az idén. ","id":"20190103_Bolgar_es_olasz_kulturalis_fovarosa_lesz_iden_Europanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32767ad-5916-4bac-9682-f3196371a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef222-9124-4921-9b20-4390d40e1a87","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Bolgar_es_olasz_kulturalis_fovarosa_lesz_iden_Europanak","timestamp":"2019. január. 03. 13:40","title":"Bolgár és olasz kulturális fővárosa lesz idén Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadludak nagy része ott maradt az Öreg-tavon, mert nem riasztották el őket a tűzijátékok. ","shortLead":"A vadludak nagy része ott maradt az Öreg-tavon, mert nem riasztották el őket a tűzijátékok. ","id":"20190103_Bejott_a_tuzijatekmentes_szilveszter_Tatan_orulhettek_a_vadludak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa1fa66-0767-4bcf-83a1-25ea57ef15ac","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Bejott_a_tuzijatekmentes_szilveszter_Tatan_orulhettek_a_vadludak","timestamp":"2019. január. 03. 13:34","title":"Bejött a tűzijátékmentes szilveszter Tatán, örülhettek a vadludak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rengeteg belga polgárnak vannak befektetései, ingatlanjai, amelyekből még a relatíve kisfizetésű emberek is nagyon kényelmes nyugdíjas éveket élhetnek meg. Tehát a bankszektor Belgiumban az egyik legsikeresebb ágazat. De a technika fejlődése, a digitalizáció miatt már a nyugdíjasok sem járnak be a bankfiókokba ügyeket intézni. Ezt megteszik a neten. Így hatalmas, jól képzett, de fölösleges munkaerő halmozódott fel a belga bankoknál.","shortLead":"Rengeteg belga polgárnak vannak befektetései, ingatlanjai, amelyekből még a relatíve kisfizetésű emberek is nagyon...","id":"20190102_Belga_recept_munkaerohianyra_Tart_karokkal_varjak_a_korhazak_a_foloslegesse_valt_banki_ugyintezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35261943-1c12-48d2-a9f1-1bce9dbb2a00","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Belga_recept_munkaerohianyra_Tart_karokkal_varjak_a_korhazak_a_foloslegesse_valt_banki_ugyintezoket","timestamp":"2019. január. 02. 10:27","title":"Belga recept munkaerőhiányra: Tárt karokkal várják a kórházak a fölöslegessé vált banki ügyintézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA Intézet szerint ez hosszabb távon lesz csak érzékelhető majd. ","shortLead":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA...","id":"20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7bc98e-2d8c-4a6d-acc2-530ab52653a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","timestamp":"2019. január. 03. 10:01","title":"A \"rabszolgatörvény\" ellenére sem szavaznának kevesebben a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be a kínai űrkutatási hivatal.\r

","shortLead":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be...","id":"20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaff54b-6234-43b5-a916-6f26905345ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","timestamp":"2019. január. 03. 05:57","title":"Leszállt a Hold távoli oldalán egy kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190103_Megtanitottak_a_papat_mutatoujjon_labdat_porgetni_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f30379c-5d40-4312-b82a-1457626b3d64","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Megtanitottak_a_papat_mutatoujjon_labdat_porgetni_fotok","timestamp":"2019. január. 03. 08:59","title":"Megtanították a pápát mutatóujjon labdát pörgetni (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette életét. 2017 biztonságosabb év volt. ","shortLead":"Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette...","id":"20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53a18f-a3fd-4ae0-917f-e5ae3ff3958d","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Jobb_eve_is_volt_mar_a_legikozlekedesnek_mint_2018","timestamp":"2019. január. 02. 06:57","title":"Jobb éve is volt már a légi közlekedésnek, mint 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]