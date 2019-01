Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3165aa07-07a3-46fc-8f9f-d5b2a9d330d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt szakszervezet és az ellenzéki pártok együtt szervezték a szegedi tüntetést a helyi civilekkel a túlóratörvény ellen, a független bíróságokért és médiáért. Az ellenzéki megmozdulás nem ér véget, polgári engedetlenségi akciókkal folytatják a tiltakozást addig, amíg a követelések nem teljesülnek.","shortLead":"Öt szakszervezet és az ellenzéki pártok együtt szervezték a szegedi tüntetést a helyi civilekkel a túlóratörvény ellen...","id":"20190103_Ketezren_mentek_az_utcara_Szegeden_hogy_a_kormany_ellen_tuntessenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3165aa07-07a3-46fc-8f9f-d5b2a9d330d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb1f676-8b48-4237-9cf5-0386b1fc5192","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ketezren_mentek_az_utcara_Szegeden_hogy_a_kormany_ellen_tuntessenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:37","title":"Ezren mentek az utcára Szegeden, hogy a kormány ellen tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nagyjából két évtizede változatlan az arány.","shortLead":"Nagyjából két évtizede változatlan az arány.","id":"20190104_Meg_mindig_nagyon_keves_a_noi_rendezo_Hollywoodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bebf897-3015-4c1e-b40c-7478a3f6acde","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Meg_mindig_nagyon_keves_a_noi_rendezo_Hollywoodban","timestamp":"2019. január. 04. 13:44","title":"Még mindig nagyon kevés a női rendező Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ab2d26-0ac3-4dcc-8863-741a42268fec","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az NDK autógyártó messze legnépszerűbb típusa szinte csak úgy ontja magából a füstöt, de egyszerűen nem lehet nem szeretni.","shortLead":"Az NDK autógyártó messze legnépszerűbb típusa szinte csak úgy ontja magából a füstöt, de egyszerűen nem lehet nem...","id":"20190104_55_eves_a_keletnemet_kisauto_a_trabant_601_oldtimer_ketutemu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ab2d26-0ac3-4dcc-8863-741a42268fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c672b6-db86-4e7c-87e5-572cccdb52b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_55_eves_a_keletnemet_kisauto_a_trabant_601_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2019. január. 04. 06:41","title":"55 éves a kelet-német kisautó, a Trabant 601","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","shortLead":"Nem csoda, hogy belefulladnak a túlórába az állománynál dolgozók.","id":"20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee86717-7724-42a4-83c4-fae0372de6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Eurostat_Magyarorszagon_a_legkevesebb_a_rendor","timestamp":"2019. január. 04. 17:29","title":"Eurostat: Magyarországon a legkevesebb a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fonyódon és Balatonfenyvesen járt az MTI fotósa.","shortLead":"Fonyódon és Balatonfenyvesen járt az MTI fotósa.","id":"20190103_Nezegessen_csodas_fotokat_a_teli_Balatonrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20ca64-34f9-4374-98bd-81f3b8d1bc6e","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Nezegessen_csodas_fotokat_a_teli_Balatonrol","timestamp":"2019. január. 03. 18:36","title":"Nézegessen csodás fotókat a téli Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","shortLead":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","id":"20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0ccfab-691c-42f0-b4c1-59f5bf96faec","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 08:21","title":"Robbantottak a német szélsőjobboldali párt egyik irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]