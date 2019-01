Az 1,3 milliárdos Indiában, a 260 milliós Indonéziában vagy a 200 milliós Pakisztánban a szén az elektromos áram fő forrása. Ezekben az országokban évtizedes programokat alkottak szénerőművek építésére. Itt nem szempont a klímaváltozás, a legszegényebb rétegek napi túléléséről, vagyis árammal való ellátásáról van szó. E trendek alapján Oroszország széntermelő és exportáló vállalatai egyre gyorsabban pörögnek. Jelenleg Oroszország a világ egyik vezető szénexportőre. Makszim Kudarov, az egyik orosz üzleti ügynökség szakértője elmondta az RFI-nek: a következő három évtizedben Ázsia legnépesebb országaiban nőni fog a szén iránti kereslet. Ezért az orosz állami szénbányászati és értékesítési vállalat, a Suek egyre több pénz tesz ebbe a bizniszbe. Az illetékes konkrét számokra nem utalt, de sejthető, hogy dollár milliárdokban mérhető beruházásokról van szó.

Oroszország sok felszíni szénbányával rendelkezik, ahol a kitermelés olcsó. Ráadásul a szén minősége is jobb, mint más országok felszín alatti bányáinak a terméke. De mit hozhat a távolabbi jövő? Az oroszok nem nyugtalankodnak. 2014-től valóban csökkent világszerte a széntermelés, de tavaly újra felszálló ágba került. A világ második legnépesebb országa India, a világ harmadik legnagyobb szénfelhasználója. Kína ugyan, a nemzetközi „illemnek” megfelelően a szénenergia használatának csökkentését ígéri, de még most is a világ legnépesebb országában megtermelt energia 60 százalékban szénből származik. És akkor még ott van a 260 milliós Indonézia, a 200 milliós Pakisztán, ahol szénerőművek építéséről szól a következő 30 év. Mert emberek tízmillióinak kell biztosítani valamiféle minimális létfeltételt, például áramszolgáltatást.

Mindezek alapján az orosz szénstratégia nagyon is reális, és legalább három évtizedre még jövedelmező is. Egyes orosz szakértők szerint még az elektromos autók rohamos térhódítása is a szénnel termelt áramnak kedvező. Igaz, ugyanerről a Bloomberg elemzése más következtetésre jutott. De egy biztos: néhány évtizedig a szén, mint hosszútávon „elátkozottnak” tekintett energiaforrás, még emberek százmillióinak a napi életét teheti elviselhetőbbé. (via RFI,képünk illusztráció)