[{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","shortLead":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","id":"20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2449052-ddaa-4e4e-9662-b40042812e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","timestamp":"2019. január. 14. 10:32","title":"Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu hamarosan átveszi a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu hamarosan átveszi a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20190111_a_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_jon_budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3155d2cf-f27e-4e45-87a9-f67834cc8071","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_jon_budapestre","timestamp":"2019. január. 14. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrari jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. És biciklizés közben sem lesz ajánlott mobilozni.","shortLead":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. És biciklizés közben...","id":"20190115_egy_honapra_ugorhat_a_jogsi_ha_vezetes_kozbeni_mobilozason_kapnak_a_szomszedban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21406fe9-40fa-4a89-848d-765c2b4c9fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_egy_honapra_ugorhat_a_jogsi_ha_vezetes_kozbeni_mobilozason_kapnak_a_szomszedban","timestamp":"2019. január. 15. 06:41","title":"Egy hónapra ugorhat a jogsi, ha vezetés közbeni mobilozáson kapnak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","shortLead":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","id":"20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170c3c07-d9ea-455b-a820-0902b93e60d8","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","timestamp":"2019. január. 15. 13:53","title":"Egyszer csak egy madár tűnt fel a Singapore Airlines Londonba tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden gyerek jusson el évenként legalább egyszer ingyenesen színházba, koncertre, cirkuszba és táncelőadásra, ez az Emmi és az MMA közös terve.","shortLead":"Minden gyerek jusson el évenként legalább egyszer ingyenesen színházba, koncertre, cirkuszba és táncelőadásra...","id":"20190114_Szinhazba_cirkuszba_koncertre_vinne_a_gyerekeket_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6846f0e-941e-4bca-ab0b-62d57b6005c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Szinhazba_cirkuszba_koncertre_vinne_a_gyerekeket_a_kormany","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Színházba, cirkuszba, koncertre vinné a gyerekeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","shortLead":"A 26 éves magyar a világranglista 65. helyén álló Albert Ramos-Vinolast verte. ","id":"20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ebb8a1-dc0e-47fb-bf39-e7bb68a3c6ae","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Fucsovics_Marton_gyozelemmel_kezdett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 15. 07:46","title":"Fucsovics Márton győzelemmel kezdett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","shortLead":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","id":"20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869e43c3-7013-4322-ab7c-83e3c7d8379f","keywords":null,"link":"/sport/20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","timestamp":"2019. január. 14. 15:16","title":"Könnyeivel küszködve nyilatkozott Andy Murray, többé talán nem is játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","shortLead":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","id":"20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60980af-68d3-4419-8803-a2058addb7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","timestamp":"2019. január. 15. 08:58","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]