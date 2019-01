Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott, a lapvezetés pedig egy éven keresztül hitegette szerzőt, a cikk hamarosan megjelenik. De soha nem jelent meg.","shortLead":"Volt olyan írás a nemrég bezárt Zoom.hu-nál, amely Habony Árpád volt élettársához, Kaminski Fannyhoz kapcsolódott...","id":"20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98862a02-0a03-477a-b44b-9644f71c46b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a8f19d-0b54-4019-9643-50ccb0ba6fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Habonnyal_es_Meszarossal_is_kesztyus_kezzel_bantak_a_Tarjanyifele_Zoomnal","timestamp":"2019. január. 16. 12:10","title":"Habonnyal és Mészárossal is kesztyűs kézzel bántak a Tarjányi-féle Zoomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chooseco nevű könyvkiadó 25 millió dolláros, azaz csaknem 7 milliárd forintnyi kártérítést szeretne kapni, mert szerintük tőlük lopott a Netflix.","shortLead":"A Chooseco nevű könyvkiadó 25 millió dolláros, azaz csaknem 7 milliárd forintnyi kártérítést szeretne kapni, mert...","id":"20190114_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_tortenet_choose_your_own_adventure_chooseco_karterites_szerzoi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf7ae9-3196-49ad-952f-af7223f2061a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_tortenet_choose_your_own_adventure_chooseco_karterites_szerzoi_jog","timestamp":"2019. január. 14. 14:03","title":"Beperelte a Netflixet egy könyvkiadó az új Black Mirror miatt, mert szerintük loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","shortLead":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","id":"20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349fd37-e597-48a3-96b0-870aff9a124e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","timestamp":"2019. január. 16. 11:21","title":"7 millió forint sok vagy kevés egy patika állapotú régi zöldséges-Merciért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190115_Bencsik_Andras_szerint_az_O1G_azt_jelenti_hogy_Orban_egy_geniusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8700f620-a0b8-415a-8e58-5bf36ac8053c","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bencsik_Andras_szerint_az_O1G_azt_jelenti_hogy_Orban_egy_geniusz","timestamp":"2019. január. 15. 07:36","title":"Bencsik András szerint az O1G azt jelenti, hogy Orbán egy géniusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis megtiltották az evést a metró összes vonalán. ","shortLead":"Ugyanis megtiltották az evést a metró összes vonalán. ","id":"20190114_Meg_egy_almat_sem_lehet_elragcsalni_ezentul_a_becsi_metroban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991724da-c185-48da-9cde-ffd3f68b356a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8262615-084d-48bd-9324-5f360c10a2b6","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Meg_egy_almat_sem_lehet_elragcsalni_ezentul_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. január. 14. 19:16","title":"Még egy almát sem lehet elrágcsálni ezentúl a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A külpiacokról szeretne friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezni Mészáros Lőrinc, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel, nem éppen etikusan felépített cégbirodalmát.","shortLead":"A külpiacokról szeretne friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezni Mészáros Lőrinc, hogy tovább hizlalja...","id":"201902__meszaros_kulfoldon__belepes_acitybe__sajat_labon__kalandozzunk_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ffa135-da67-4ea4-a9ba-a718a1920963","keywords":null,"link":"/gazdasag/201902__meszaros_kulfoldon__belepes_acitybe__sajat_labon__kalandozzunk_magyarok","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"Gigászi offenzívába fogott Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be. A pénzügyminiszter válaszokat akar. ","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be...","id":"20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03eb0-7066-4007-8c21-885635f14915","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","timestamp":"2019. január. 14. 18:15","title":"Kivizsgáltatja a nyugdíjkáosz okát Varga Mihály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel kapcsolatban mind hardver-, mind szoftvervonalon.","shortLead":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel...","id":"20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5222dd64-3637-4f95-9206-fbab31ba9526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","timestamp":"2019. január. 16. 12:03","title":"Összehajtható windowsos okostelefonok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]