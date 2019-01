Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"575c8976-5e26-4657-b373-96c3cb3681f2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyorséttermekből rendelt menüvel volt kénytelen kínálni vendégeit Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amikor a Fehér Házban banketten fogadta az amerikai főiskolai futballbajnokság győztes csapatának, a Clemson Tigersnek a tagjait.","shortLead":"Gyorséttermekből rendelt menüvel volt kénytelen kínálni vendégeit Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amikor a Fehér...","id":"20190115_Donald_Trump_hamburger_Feher_Haz_kormanyzati_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=575c8976-5e26-4657-b373-96c3cb3681f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb567-0d7c-4bc8-81fd-1ea03d46aa46","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Donald_Trump_hamburger_Feher_Haz_kormanyzati_leallas","timestamp":"2019. január. 15. 10:20","title":"Donald Trump hamburgert rendelt a Fehér Házba, mert nincs, aki kiszolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568","c_author":"hvg/Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat összesítése szerint Magyarország az EU élvonalába tartozik abból a szempontból, hogy a nyugdíjasok mekkora arányát fenyegeti a szegénység. Ezt az adatot úgy is lehet tálalni, hogy a magyar nyugdíjasok anyagi helyzete kiemelkedően jó európai összevetésben. Meg lehet úgy is tálalni, ahogyan azt a Bloomberg hírügynökség tette, amely elemezte az adatokat. ","shortLead":"Az Eurostat összesítése szerint Magyarország az EU élvonalába tartozik abból a szempontból, hogy a nyugdíjasok mekkora...","id":"20190116_Mi_a_kulonbseg_a_propaganda_es_az_elemzes_kozott_Ezen_az_adatsoron_bemutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412730d-004f-45ad-ab39-caee445a4e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Mi_a_kulonbseg_a_propaganda_es_az_elemzes_kozott_Ezen_az_adatsoron_bemutatjuk","timestamp":"2019. január. 16. 15:08","title":"Mi a különbség a propaganda és az elemzés között? Ezen az adatsoron bemutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","shortLead":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","id":"20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357831b-3bf1-4173-9bd1-9d3cd20a97cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","timestamp":"2019. január. 16. 09:14","title":"Éveken át vett fel családi pótlékot egy férfi Szegeden, pedig nem is járt volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá \"egy utolsó, szemét, becstelen gazembernek\" is hívta egy másik írásában.","shortLead":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá...","id":"20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb768f53-7e2d-45f7-b8c4-ff9f667dd1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 16. 13:55","title":"Pert vesztett, fizetnie kell Bayer Zsoltnak, amiért trágár kifejezésekkel illette Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","shortLead":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","id":"20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da0f943-bc67-49e2-bb38-38d02c9ad1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","timestamp":"2019. január. 16. 06:41","title":"A nap videója: az oldalszél nemcsak a repülőkre, az autókra is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Egy napig örülhetett a két párt, újra lecsapott az Állami Számvevőszék.","id":"20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf50f72-ec25-4d82-b672-c0d42fab8cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megint_felfuggesztik_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tamogatasat","timestamp":"2019. január. 16. 15:34","title":"Megint felfüggesztik a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ffe0e7-fc8f-4a6d-a4a9-0e4a06e6fb88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2013 óta dolgozott az Electronic Arts (EA) egy különleges Csillagok háborúja játékon. A projekt többször került már válságba, eddig viszont mindig mehetett tovább a fejlesztés. Egészen mostanáig.","shortLead":"2013 óta dolgozott az Electronic Arts (EA) egy különleges Csillagok háborúja játékon. A projekt többször került már...","id":"20190116_electonic_arts_star_wars_csillagok_haboruja_amy_henning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ffe0e7-fc8f-4a6d-a4a9-0e4a06e6fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308e93d2-9580-4fca-ac15-b6179679ca45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_electonic_arts_star_wars_csillagok_haboruja_amy_henning","timestamp":"2019. január. 16. 18:03","title":"Csalódottak lehetnek a Csillagok háborúja rajongói: végleg elkaszáltak egy régóta ígért Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9ac5ef-5ede-49c9-a6a6-693cc80dc96f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szűk többséggel bizalmat kapott a görög kormány a parlamentben a Macedóniával kapcsolatos névvita rendezéséről szóló szavazáson szerda este.","shortLead":"Nagyon szűk többséggel bizalmat kapott a görög kormány a parlamentben a Macedóniával kapcsolatos névvita rendezéséről...","id":"20190117_gorog_kormany_bizalmi_szavazas_macedonia_nevvita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9ac5ef-5ede-49c9-a6a6-693cc80dc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84694bd-4cca-4c57-9511-6bce9db840a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_gorog_kormany_bizalmi_szavazas_macedonia_nevvita","timestamp":"2019. január. 17. 05:38","title":"Nem sokon múlt, hogy elbukjon a görög kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]