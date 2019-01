Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","shortLead":"Egy londoni cégnek fizetett 128 millió forintot a jegybank a most megvett festményért.","id":"20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430aac8-4583-499a-a166-cccb3be7bcfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_128_millio_forintert_vasarolt_festmenyt_az_MNB","timestamp":"2019. január. 17. 15:14","title":"128 millió forintért vásárolt festményt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db3b61-4358-47a8-a257-86178364d717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancsin Gábor és Jamali Iman helyére is új embert hívnak be a szakvezetők.","shortLead":"Ancsin Gábor és Jamali Iman helyére is új embert hívnak be a szakvezetők.","id":"20190117_kezilabda_vb_serules_csere_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52db3b61-4358-47a8-a257-86178364d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af692471-78ac-4774-a8fe-9366821ed62d","keywords":null,"link":"/sport/20190117_kezilabda_vb_serules_csere_magyar_valogatott","timestamp":"2019. január. 17. 10:40","title":"Kézilabda-vb: súlyosak a sérülések, cserére kényszerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok a letelepedési kérelmeket.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok...","id":"20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a51d74-46d1-4df6-82ce-f7c7abacff45","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. január. 17. 11:43","title":"Offshore adóparadicsomokból is érkeztek letelepedési kötvényesek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da19de3f-d331-4836-9d06-24bf76846c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipusztulás fenyegeti a vadon termő kávéfajták több mint 60 százalékát a klímaváltozás miatt. A kutatók szerint a sokasodó rovarkártevők és az erdőirtás is közelebb visz minket egy kávé nélküli világhoz. ","shortLead":"Kipusztulás fenyegeti a vadon termő kávéfajták több mint 60 százalékát a klímaváltozás miatt. A kutatók szerint...","id":"20190117_kavecserje_kavefajta_arab_kave_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da19de3f-d331-4836-9d06-24bf76846c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384594e-5597-408d-abdc-ccfbc8890809","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_kavecserje_kavefajta_arab_kave_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. január. 17. 15:33","title":"Megöli a kávét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","shortLead":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","id":"20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f90d94-df79-4c3e-aaf2-b4b455b7d8e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","timestamp":"2019. január. 17. 11:57","title":"127 millió forintért aszfaltozhat Mészáros üzlettársának cége Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","shortLead":"Az országban irányított lavinák megindításával próbálják csökkenteni a veszélyt. ","id":"20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d2f17-8f19-4f52-b4af-bf2912eb9cf2","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Ilyen_az_amikor_megindul_a_lavina_egy_svajci_hegyoldalon__video","timestamp":"2019. január. 17. 10:05","title":"Ilyen az, amikor megindul a lavina egy svájci hegyoldalon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","shortLead":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","id":"20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d3ae-64ca-4a3a-8968-67677045bace","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","timestamp":"2019. január. 17. 12:37","title":"Egy Banksy-graffitit találhattak Tokióban, hitelesíteni szeretnék – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint hatezren lakják. A helyi önkormányzat egyeurós házakkal akarja visszacsábítani az embereket a faluba.","shortLead":"A szicíliai Sambucának elképesztő kilátása van a környékre, hiszen egy dombra épült a település, viszont kevesebb mint...","id":"20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6113ad57-5b1c-4284-94c3-941c0833eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c71e31-0133-430b-9c54-f3e4ce4bc042","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Most_Sziciliaban_vehet_egy_euroert_hazat_de_teljesitenie_kell_hozza_egy_feltetelt","timestamp":"2019. január. 18. 11:33","title":"Most Szicíliában vehet egy kávé áráért házat, de teljesítenie kell hozzá egy feltételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]