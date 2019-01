Felújítják és kibővítik a Király fürdőt, ezért be fog zárni az intézmény – mondta el Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketingigazgatója az Inforádiónak.

Czinege a csatornának a cég eredményeiről beszélt, és azt mondta, a Széchenyi fürdő, a Palatinus és a Paskál ért el kiemelkedő eredményt tavaly.

Felidézte, hogy a társaság 2011-től folyamatosan beruházásokat végez, 2012-től pedig minden évben egy-egy fürdőfejlesztést is lebonyolít, tavaly év végén a pesterzsébei fürdő régi, felújított és kibővített épületének próbaüzemeltetését is megkezdték, itt a nyári szezonban egy teljesen megújult strand is várja majd a látogatókat. 2018 novemberében átadták a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőt is.

Czinege Szilvia azt is elmondta, hogy 2019 második félévének legnagyobb eseménye a Király fürdő felújítása és bővítése lesz, a fejlesztés miatt pedig két évig bezárják az intézményt.