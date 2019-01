A közmunkások bére idén sem emelkedik: havi 54 217 forintot visznek haza. Úgy tűnik, a kormány az éhséggel ösztönözné a versenyszférában történő elhelyezkedést – olvasható az e heti HVG Gazdaság rovatában.

A közmunkából főleg a fiatalabbak, a szakképzettek és a jobb képességű segédmunkások tudnak átlépni a versenypiacra – mondja Marjai János, Battonya polgármestere. De az elsődleges munkaerőpiacra átlépők körülbelül 60 százaléka visszakeveredik a közmunkába, főleg azért, mert se fizikailag, se pszichésen nem bírja a megterhelést. Bőven középkorú, ötvenévesnél idősebb emberekről van szó, akik esetenként évtizedek óta nem dolgoztak.

Képzési programok vannak ugyan, de ezek 3-4 hónapos gyorstalpalók, miközben többéves szakképzésekre lenne szükség. Ráadásul gyakran irracionálisan szervezik a tanfolyamokat: például az egyik pár száz fős kistelepülésen 32 dajkát képeztek az elmúlt években, de olyan is előfordult, hogy egy 62 éves nőt iskoláztak be kőművesnek. Indultak piaci szempontból gyakorlatilag értelmezhetetlen képzések is, például kosárfonó-oktatás.

Ezeknél is súlyosabb probléma, hogy sok közmunkás komoly szociális és pszichés problémákkal küzd.

