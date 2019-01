Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1e45610-1faf-4ab8-9141-63ee9af6c07b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alex Salmond ellen vádat is emeltek.","shortLead":"Alex Salmond ellen vádat is emeltek.","id":"20190124_szexualis_zaklatas_orizetbe_vetel_volt_skot_miniszterelnok_alex_salmond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e45610-1faf-4ab8-9141-63ee9af6c07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b79a1be-ec62-4160-a21d-343274a1e617","keywords":null,"link":"/elet/20190124_szexualis_zaklatas_orizetbe_vetel_volt_skot_miniszterelnok_alex_salmond","timestamp":"2019. január. 24. 11:40","title":"Szexuális zaklatás miatt őrizetbe vették a volt skót miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan két napja, hogy gondok vannak az Office 365-el. A problémát most is főként Nyugat-Európában tapasztalni, de hazánk is érintett. ","shortLead":"Lassan két napja, hogy gondok vannak az Office 365-el. A problémát most is főként Nyugat-Európában tapasztalni, de...","id":"20190125_microsoft_exchange_office_365_levelezes_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1016908-0f32-49c3-9935-bd198230c606","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_microsoft_exchange_office_365_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 25. 10:45","title":"Megint gond van a Microsoftnál, sokak nem férnek hozzá az e-mailjeikhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott az égitestbe.","shortLead":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott...","id":"20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ba3e9-49f1-4567-84b9-ea878945dd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","timestamp":"2019. január. 23. 20:33","title":"Ilyet se láttak még: fogyatkozás közben csapódott meteorit a Holdba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról, hogy augusztusra az összeomlás szélére került a részleg, és az újra működési problémával küzdő koraszülött centrum bajait is a távozó vezető okozta szerinte. A miniszter magyarázatában ugyanakkor elferdítette a tényeket. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról...","id":"20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb07c3-627b-4ea4-a441-545206047635","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","timestamp":"2019. január. 24. 18:35","title":"Zacher Gáborra mutogat a Honvédkórház sürgősségijén kialakult állapotok miatt a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is felturbózta, ami így EKG-szerű görbét is készít.","shortLead":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is...","id":"20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630f834-c3b0-4ae5-a51d-204aba02483d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","timestamp":"2019. január. 23. 17:03","title":"Nem maradhat titokban a szívprobléma: ez az otthoni vérnyomásmérő EKG-t is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","shortLead":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","id":"20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24574d59-0b36-4887-bf74-d4fdc30984bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2019. január. 25. 09:05","title":"Hófúvás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor szerint minden rendben, egy hvg.hu birtokába jutott belső utasítás viszont egyértelműen bizonyítja, hogy bajban van a Honvédkórház koraszülött intenzív centruma. ","shortLead":"Benkő Tibor szerint minden rendben, egy hvg.hu birtokába jutott belső utasítás viszont egyértelműen bizonyítja...","id":"20190123_Hiaba_cafol_a_miniszter_csokkentet_modban_mukodik_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015dd31-ffe3-4133-8f20-9de0cda08169","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Hiaba_cafol_a_miniszter_csokkentet_modban_mukodik_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentruma","timestamp":"2019. január. 23. 14:40","title":"Hiába cáfol a miniszter, \"csökkentett módban\" működik a Honvédkórház koraszülöttcentruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d086da-55f4-41c8-8b67-dd1d6b2cec63","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"46 fok van, ég a bozót, elfogyott az áram.","shortLead":"46 fok van, ég a bozót, elfogyott az áram.","id":"20190125_Levertek_a_legkondik_fel_Ausztralia_aramszolgaltatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d086da-55f4-41c8-8b67-dd1d6b2cec63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285e7500-59e4-4f10-af99-e40b8679d81a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Levertek_a_legkondik_fel_Ausztralia_aramszolgaltatasat","timestamp":"2019. január. 25. 08:28","title":"Leverték a légkondik fél Ausztrália áramszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]