[{"available":true,"c_guid":"d2263a8d-b74a-4577-bac2-266451dd498a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam kelet-szíriai zárványát ágyúzták. ","shortLead":"Az Iszlám Állam kelet-szíriai zárványát ágyúzták. ","id":"20190126_Sokan_meghaltak_Sziriaban_a_terrorellenes_erok_tamadasakor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2263a8d-b74a-4577-bac2-266451dd498a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeace09-a571-4080-b971-88677a0e284d","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Sokan_meghaltak_Sziriaban_a_terrorellenes_erok_tamadasakor","timestamp":"2019. január. 26. 16:10","title":"Sokan meghaltak Szíriában a terrorellenes erők támadásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli a felhasználókat. ","shortLead":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli...","id":"20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42337384-4546-4b4e-b660-6949800a77f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","timestamp":"2019. január. 25. 12:03","title":"Ennyi volt: egy hónap és megszűnik a Facebook fotós alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan uralná az európai intézményeket – egy válaszon belül háromszor is megismételte. ","shortLead":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan...","id":"20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9f8a0-f41c-4c7d-88ad-8cfaa94b629c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 25. 10:37","title":"Orbánnak volt 5 perce, amikor átlag 23 másodpercenként mondta ki Soros nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54092025-7e16-44d2-94db-9195ef06224e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Belgrád egyik külvárosának polgármesterét, mert a gyanú szerint parancsot adott egy helyi újságíró zaklatására és a házának a felgyújtására - közölte a Vecernje Novosti című belgrádi napilap.","shortLead":"Letartóztatták Belgrád egyik külvárosának polgármesterét, mert a gyanú szerint parancsot adott egy helyi újságíró...","id":"20190126_Felgyujtotta_egy_szerb_polgarmester_egy_ujsagiro_hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54092025-7e16-44d2-94db-9195ef06224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d46dc-f59d-4c38-840c-07d66623b650","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Felgyujtotta_egy_szerb_polgarmester_egy_ujsagiro_hazat","timestamp":"2019. január. 26. 10:59","title":"Felgyújtatta egy szerb polgármester egy újságíró házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan két napja, hogy gondok vannak az Office 365-el. A problémát most is főként Nyugat-Európában tapasztalni, de hazánk is érintett. ","shortLead":"Lassan két napja, hogy gondok vannak az Office 365-el. A problémát most is főként Nyugat-Európában tapasztalni, de...","id":"20190125_microsoft_exchange_office_365_levelezes_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1016908-0f32-49c3-9935-bd198230c606","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_microsoft_exchange_office_365_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 25. 10:45","title":"Megint gond van a Microsoftnál, sokak nem férnek hozzá az e-mailjeikhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan segélykiáltást, amely az úr jajszavát visszhangozta: Istenem, miért hagytál el engem?\" - jelentette ki a katolikus egyházfő a papok, szerzetesnővérek és hívők részvételével tartott ceremónián.","shortLead":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan...","id":"20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9388a-b1f5-4e93-be2a-82cad28b9161","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","timestamp":"2019. január. 26. 19:25","title":"„Megbénították a katolikus egyházat a zaklatási botrányok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász János filmrendező szerint a valóságot legvilágosabban a dokumentumfilmek mutatják be.","shortLead":"Szász János filmrendező szerint a valóságot legvilágosabban a dokumentumfilmek mutatják be.","id":"20190125_szasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccf5f84-f558-4aab-a104-6895544b3f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_szasz","timestamp":"2019. január. 25. 10:13","title":"\"A dokumentumfilmek dolga arról beszélni, hogy most éppen mi van velünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a cél az, hogy szanálják a vállalatot.","shortLead":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése...","id":"20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6af1ae-0cca-406e-bff6-1b1dd1121cdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","timestamp":"2019. január. 25. 16:10","title":"Budapesten is van üzlete a csődöt jelentő német divatcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]