[{"available":true,"c_guid":"3025f864-0f6b-4ef5-92d2-06daf2cf4757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Denis Selianin nemrég szúrta ki azt a hibát, ami egy hálózati chipet irányító firmware-ben található meg, és amit kihasználva a hackerek észrevétlenül juthatnak be az eszközeinkbe.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Denis Selianin nemrég szúrta ki azt a hibát, ami egy hálózati chipet irányító...","id":"20190128_wifi_firmware_bug_hiba_biztonsagi_res_marvell_avastar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3025f864-0f6b-4ef5-92d2-06daf2cf4757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d956b56-3297-4524-9673-514650aaf4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_wifi_firmware_bug_hiba_biztonsagi_res_marvell_avastar","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Súlyos hiba: internet sem kell hozzá, úgy fertőzhetnek vírussal a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300 milliárdos pénzosztásában felfedezett pár kormányközeli kedvezményzettet is.","shortLead":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300...","id":"20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d482de-3c28-4744-a052-29dabb11f770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","timestamp":"2019. január. 28. 09:27","title":"Az Orbánt fuvarozó Garancsi 2,9 milliárdot kapott az állami ügynökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5090bdcc-b277-46f8-99fd-a62bc29c9ca2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat termel. Vélemény.\r

","shortLead":"Ahogy elbántak a véleményét vállaló diákkal, Nagy Blankával, újabb igazolása annak, hogy a Fidesz-rezsim szar alakokat...","id":"201904_ugy_elaljasult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5090bdcc-b277-46f8-99fd-a62bc29c9ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df234b5-eedd-4a91-916e-897307a1a3bc","keywords":null,"link":"/itthon/201904_ugy_elaljasult","timestamp":"2019. január. 27. 16:00","title":"Tóta W. Árpád: Úgy elaljasult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös óriásnak másodpercenként két kilométeres sebességgel kell forognia.","shortLead":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös...","id":"20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7272139d-73b7-4095-802c-d87179999610","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","timestamp":"2019. január. 26. 20:03","title":"Különleges burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56736bf1-9457-495c-8c7f-cb9caaf043e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új gyalogos hidat avattak fel Sanghajban, amely unikum a maga nemében: a világ leghosszabb 3D nyomtatott hídjáról van szó.","shortLead":"Új gyalogos hidat avattak fel Sanghajban, amely unikum a maga nemében: a világ leghosszabb 3D nyomtatott hídjáról van...","id":"20190128_a_vilag_leghosszabb_3d_nyomtatott_betonhidja_sanghaj_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56736bf1-9457-495c-8c7f-cb9caaf043e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94f9093-e280-4584-8fb6-06e770c4ce38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_a_vilag_leghosszabb_3d_nyomtatott_betonhidja_sanghaj_kina","timestamp":"2019. január. 28. 11:03","title":"Nem egészen 20 nap alatt elkészült a világ leghosszabb 3D nyomtatott hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190126_Ime_a_KENO_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe27c38-2d07-4b7c-8146-8f77fc963076","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ime_a_KENO_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 26. 21:15","title":"Íme, a KENÓ nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében, az őt képviselő TASZ szerint a büntetőpere az ügyészség feltűnő szakmai hozzá nem értése mellett zajlik.","shortLead":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében...","id":"20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7504b-e32c-4b16-8999-39c95ab7f7de","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","timestamp":"2019. január. 27. 14:18","title":"Nyolc évet kaphat a Telekomot figyelmeztető hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]