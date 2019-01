Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","shortLead":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","id":"20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b4864-3b9f-4578-90eb-832a8f1f4971","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","timestamp":"2019. január. 27. 16:27","title":"Kézi-vb: Franciaország izgalmas meccsen bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban nyugdíjas-e, hiszen ilyenkor nem kell tőle egyéni járulékot vonni, és még szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulási adót sem kell fizetni utána. Az Adózóna bemutatta, miért nem éri meg trükközni a bejelentéssel.","shortLead":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban...","id":"20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc522e3-4fbe-412f-afe8-e5c000638ef8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","timestamp":"2019. január. 28. 12:33","title":"Ezért nem éri meg csalni a nyugdíjból visszatérő dolgozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","shortLead":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","id":"20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd7049-2f42-411b-987b-bcc65b611b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","timestamp":"2019. január. 27. 13:28","title":"Még a világ leggazdagabb emberénél is többet jótékonykodott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem fogadja el a nyolcnapos határidőt, amit négy európai ország adott Nicolas Madurónak, hogy írjon ki újabb választásokat. Venezuela ugyanis nincs Európához kötve.","shortLead":"Nem fogadja el a nyolcnapos határidőt, amit négy európai ország adott Nicolas Madurónak, hogy írjon ki újabb...","id":"20190127_A_venezuelai_allamfo_bekemenyitett_Ez_arcatlansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2c691d-f375-47fc-9aa9-f68b08dd6fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_venezuelai_allamfo_bekemenyitett_Ez_arcatlansag","timestamp":"2019. január. 27. 17:14","title":"A venezuelai államfő bekeményített: \"Ez arcátlanság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","shortLead":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","id":"20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa19a67-f25d-4bc5-b533-bf3b16adf614","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","timestamp":"2019. január. 26. 20:25","title":"Ebből a nyereményből nem alapít vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú a LEN Európa Kupa-sorozatának első állomásán lett az első a zárónapon három számban is.","shortLead":"Hosszú a LEN Európa Kupa-sorozatának első állomásán lett az első a zárónapon három számban is.","id":"20190127_Egy_nap_harom_arany_ez_Hosszu_Katinka_vasarnapi_merlege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095db453-3ac1-4618-a039-2ce65714bf8d","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Egy_nap_harom_arany_ez_Hosszu_Katinka_vasarnapi_merlege","timestamp":"2019. január. 27. 18:26","title":"Egy nap három arany, ez Hosszú Katinka vasárnapi mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kétkedőkkel a sikeres emberek is találkoznak életük során. Michelle Obama önéletrajzi könyvében - egy diákkori példáján keresztül - bemutatja, hogyan lehet ezzel együtt élni. Hogyan kell olyan emberekre támaszkodni, akik hisznek bennünk, és tovább haladni a céljaink felé. Részlet.","shortLead":"Kétkedőkkel a sikeres emberek is találkoznak életük során. Michelle Obama önéletrajzi könyvében - egy diákkori példáján...","id":"20190127_Fel_hogy_nem_eleg_jo_Michelle_Obama_tanacsai_jol_fognak_jonni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66eda9e-fd15-4229-90ae-562482511de1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190127_Fel_hogy_nem_eleg_jo_Michelle_Obama_tanacsai_jol_fognak_jonni","timestamp":"2019. január. 27. 19:15","title":"Fél, hogy nem elég jó? Michelle Obama tanácsai jól fognak jönni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]