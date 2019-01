Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa négyzetméterenként.","shortLead":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa...","id":"20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357418e7-280a-4593-abfb-e8812914e99c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","timestamp":"2019. január. 28. 12:29","title":"800 forintos négyzetméteráron kínálja a bérlakásokat a XIII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem zárja ki, hogy az LMP-vel közös listán induljanak.","shortLead":"Sneider Tamás úgy nyilatkozott: „Miért kellene bocsánatot kérnem?” Más témában, az EP-választás kapcsán azt mondta, nem...","id":"20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d61e011-8262-47e7-867e-e0e0caf5a3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_Jobbik_elnoke_azt_mondja_csak_humorizalt_amikor_ciganyok_agyonuteserol_beszelt","timestamp":"2019. január. 29. 16:55","title":"A Jobbik elnöke azt mondja, csak humorizált, amikor cigányok agyonütéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","shortLead":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","id":"20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335aa04-aa5f-4ba5-9ef3-370b3cf27c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","timestamp":"2019. január. 29. 09:05","title":"Váratlan fordulat a Brexit-drámában: már Theresa May is módosítaná a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","id":"20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e09d1-b001-4d4b-9861-c4de9079422e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","timestamp":"2019. január. 29. 15:42","title":"Porosenko újraindul ukrán elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","shortLead":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","id":"20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ab061-1aa1-4d3c-8e7f-be3af889915c","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","timestamp":"2019. január. 28. 17:27","title":"Eljárás indul a Wizz Air vasárnapi poggyászbalhéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri, ez természetvédelmi terület, de épp emiatt kellenek a fejlesztések.","shortLead":"A hatalmas közműfejlesztést a harkai platón hajtják végre. Sopron fideszes polgármetere is elismeri...","id":"20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac2d9774-48a5-4113-9898-4fab64ed1aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc0c129-849d-4614-a837-8787af735c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Volt_Fesztival_egymilliardos_kozmufejlesztes_termeszetvedelmi_teruleten","timestamp":"2019. január. 28. 12:16","title":"Volt Fesztivál: egymilliárdos közműfejlesztés természetvédelmi területen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában 15-en meghaltak.","shortLead":"A tragédiában 15-en meghaltak.","id":"20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6bd55-15b9-4b64-aabb-2264ff9bdc94","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","timestamp":"2019. január. 28. 15:54","title":"Épp lakodalmat ünnepeltek, amikor összedőlt egy szálloda Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b233c68-5600-40d6-9daa-4fbb3c6c35a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olivia Colmannak kellett megharcolnia a Wikipediával a valós életkoráért.","shortLead":"Olivia Colmannak kellett megharcolnia a Wikipediával a valós életkoráért.","id":"20190128_Kulonos_csata_a_Wikipediat_nem_erdekelte_hogy_nyolc_evvel_oregitettek_az_Oscarjelolt_szinesznot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b233c68-5600-40d6-9daa-4fbb3c6c35a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad43a-fe5d-474a-ad81-023f03168ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Kulonos_csata_a_Wikipediat_nem_erdekelte_hogy_nyolc_evvel_oregitettek_az_Oscarjelolt_szinesznot","timestamp":"2019. január. 28. 12:19","title":"Abszurd csata: a Wikipediát nem érdekelte, hogy nyolc évvel öregítették az Oscar-jelölt színésznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]