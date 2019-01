Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a05bf22-7680-4a16-a873-97cdd7c2ffe8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Casey Hathaway a mínuszokban élt túl két napot a vadonban.","shortLead":"A kis Casey Hathaway a mínuszokban élt túl két napot a vadonban.","id":"20190128_Mennyire_hiheto_egy_haromeves_kisfiu_sztorija_arrol_hogy_egy_medve_vigyazott_ra_az_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a05bf22-7680-4a16-a873-97cdd7c2ffe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a113844a-a679-4fce-9539-dfeddb8f3327","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Mennyire_hiheto_egy_haromeves_kisfiu_sztorija_arrol_hogy_egy_medve_vigyazott_ra_az_erdoben","timestamp":"2019. január. 28. 09:26","title":"Mennyire hihető egy hároméves kisfiú sztorija arról, hogy egy medve vigyázott rá az erdőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris Tanácsa. A szigorítás márciusban indulhat.","shortLead":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris...","id":"20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b232d-8a2c-4415-8b3c-656ca198e8d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","timestamp":"2019. január. 29. 17:35","title":"A tavaszt várják az elemzők az MNB keddi kamatdöntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","shortLead":"Az utolsó pillanatban bemutatott vészfékezés és kormányzás csak tetézte bajt.","id":"20190127_fekvorendor_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aff045e-7a79-4cc8-85e8-28050d301a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92724df-893e-41b5-b72d-e9bc945920dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fekvorendor_autos_video","timestamp":"2019. január. 28. 04:07","title":"Videó: ennyire nem érdemes pánikba esni a fekvőrendőr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő Annamária is erre szavazott a testületben, majd az ő cége adott be ajánlatot, a minimális árért viheti az ingatlant.","shortLead":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő...","id":"20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8487dc-3765-4606-bfb5-6f602bbb1b89","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","timestamp":"2019. január. 29. 08:37","title":"Az eladásra szavazott a helyi Fidesz elnöke, majd cége vételi ajánlatot tett az ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el a felhasználó elől a kijelző kameralyukát.","shortLead":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el...","id":"20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e50fb6-60ee-45e4-9b44-10f9f92e5ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","timestamp":"2019. január. 29. 09:03","title":"Érdekes telefonképernyővel jönne ki az Oppo, egy ikonba csomagolnák a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a feledékenység és a többi tünet megjelenése előtt megbízhatóan jelzi az Alzheimer-kórhoz vezető agyi károsodásokat egy egyszerű vérvizsgálat egy új kutatás szerint.","shortLead":"Már a feledékenység és a többi tünet megjelenése előtt megbízhatóan jelzi az Alzheimer-kórhoz vezető agyi károsodásokat...","id":"20190127_alzheimer_kor_korai_kimutatasa_vervizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee5f880-7f9a-4b3b-b555-ee02b087903d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_alzheimer_kor_korai_kimutatasa_vervizsgalat","timestamp":"2019. január. 27. 18:03","title":"Már 16 évvel az első tünetek előtt kimutatható az Alzheimer-kór erős gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","shortLead":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","id":"20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5644cad2-eb93-4e34-82c1-578286ff2a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","timestamp":"2019. január. 29. 13:33","title":"PDSZ: A kormány megsértette a sztrájktörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Varju László megpróbálta megtekinteni az ügyészségi nyomozás iratait, de csak jövő hét szerdára kaptak időpontot. ","shortLead":"Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Varju László megpróbálta megtekinteni az ügyészségi nyomozás iratait, de csak jövő hét...","id":"20190129_Hadhazyek_megprobaltak_megnezni_a_roluk_szolo_ugyeszsegi_iratokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2618e9-61f7-4a4c-8c94-db9b99cf9840","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hadhazyek_megprobaltak_megnezni_a_roluk_szolo_ugyeszsegi_iratokat","timestamp":"2019. január. 29. 15:53","title":"Hadházyék megpróbálták megnézni a róluk szóló ügyészségi iratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]