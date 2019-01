Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés az ország befektetői megítélését ássa alá – nyilatkozta az MKIK elnöke.","shortLead":"A munkabeszüntetés az ország befektetői megítélését ássa alá – nyilatkozta az MKIK elnöke.","id":"20190129_Parragh_a_gyori_sztrajk_rongalja_az_orszagrol_alkotott_kepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83543f8-337b-495c-8070-04ba2c3e756b","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Parragh_a_gyori_sztrajk_rongalja_az_orszagrol_alkotott_kepet","timestamp":"2019. január. 29. 07:47","title":"Parragh: A győri sztrájk rongálja az országról alkotott képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","shortLead":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","id":"20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2469687-9521-439c-b06a-03cf98c484e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","timestamp":"2019. január. 29. 10:05","title":"A Stella Artois megcsinálta a lehetetlent: összegyúrta a Szex és New Yorkot A nagy Lebowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","id":"20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c3db6-25d4-42fd-9fbb-a3b8dd4307d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","timestamp":"2019. január. 29. 05:28","title":"Nincs megállapodás, kedden is sztrájkolnak a győri Audi-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárdot ad a kormány a 2021-es vadászati kiállítás előkészítésére a költségvetési tartalékból. A tartalékból összesen 16,6 milliárdot vesznek ki, 28 nap telt el az évből.","shortLead":"3,4 milliárdot ad a kormány a 2021-es vadászati kiállítás előkészítésére a költségvetési tartalékból. A tartalékból...","id":"20190129_A_kormany_28_napig_birta_hogy_ne_nyuljon_a_tartalekhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e4b1ee-b59e-459f-9304-6b295ae0b489","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_kormany_28_napig_birta_hogy_ne_nyuljon_a_tartalekhoz","timestamp":"2019. január. 29. 10:36","title":"A kormány 28 napig bírta, hogy ne nyúljon a tartalékhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","shortLead":"Húsz percbe sem telt elfogni a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a főbérlőjét az István utcában.","id":"20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a47bf16-5c15-49af-aa42-13109423f3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88c121-9aca-48dc-86e0-3bb573d667e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Elfogtak_a_ferfit_aki_megolte_a_foberlojet_majd_felgyujtotta_a_lakast","timestamp":"2019. január. 29. 08:47","title":"Elfogták a férfit, aki megölte a főbérlőjét, majd felgyújtotta a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati össztűz alá vett EB-alelnök szerint a bizottsági döntés értelmében nincs összeférhetetlenség az alelnöki tisztség és EP-kampányban való részvétele között.","shortLead":"A kormányzati össztűz alá vett EB-alelnök szerint a bizottsági döntés értelmében nincs összeférhetetlenség az alelnöki...","id":"20190130_Timmermans_Aggodnek_ha_Orban_Viktor_dicserne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6ec4e-da55-40f7-966a-2776d50993d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Timmermans_Aggodnek_ha_Orban_Viktor_dicserne","timestamp":"2019. január. 30. 15:24","title":"Timmermans: \"Aggódnék, ha Orbán Viktor dicsérne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen, ezért a meghallgatását március 4-én folytatják.","shortLead":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott...","id":"20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ca5975-b91f-4abb-b248-e27b94bbcf74","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 14:15","title":"Rosszul lett a tárgyalásán az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","shortLead":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","id":"20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5644cad2-eb93-4e34-82c1-578286ff2a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","timestamp":"2019. január. 29. 13:33","title":"PDSZ: A kormány megsértette a sztrájktörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]