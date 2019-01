Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d187f7b2-a347-4f0f-8de5-17d0cd6e5779","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy wales-i egyetemen tudományos körülmények között tesztelték, hogy a legnépszerűbb aktivitásmérő karkötők mennyire mutatnak pontos adatokat. Sajnos, ezek a kütyük az elégetett kalóriamennyiséget gyakran túl- vagy alábecsülik.","shortLead":"Egy wales-i egyetemen tudományos körülmények között tesztelték, hogy a legnépszerűbb aktivitásmérő karkötők mennyire...","id":"20190128_Ne_higgyen_a_szemenek_nem_annyi_kaloriat_eget_mint_amennyit_a_fitneszkarkotoje_mutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d187f7b2-a347-4f0f-8de5-17d0cd6e5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cd5de6-e5fc-48cb-ac5d-bbb0c5f051b2","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Ne_higgyen_a_szemenek_nem_annyi_kaloriat_eget_mint_amennyit_a_fitneszkarkotoje_mutat","timestamp":"2019. január. 28. 12:16","title":"Ne higgyen a szemének: nem annyi kalóriát éget, mint amennyit a fitneszkarkötője mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt a férfit, aki az úgynevezett dark weben lopott bankkártya-adatokat felhasználva fesztiváljegyeket vásárolt magának.","shortLead":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt...","id":"20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9939c4-1775-486f-b289-716fb2171b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","timestamp":"2019. január. 29. 14:03","title":"Lopott bankkártya-adatokkal, a dark weben vett fesztiváljegyeket egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember kerül utcára. Az IKEA beszállítója is volt a gyár, a mamutcég most arról adott ki közleményt, megszüntetik az együttműködést.","shortLead":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember...","id":"20190129_Az_IKEA_felmondja_az_egyuttmukodest_a_kavefozos_szarvasi_gyarral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d741026-fa1b-4616-a50a-30a4e103cd18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Az_IKEA_felmondja_az_egyuttmukodest_a_kavefozos_szarvasi_gyarral","timestamp":"2019. január. 29. 12:12","title":"Az IKEA felmondja az együttműködést a kávéfőzős szarvasi gyárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre egy krátert a vörös bolygó felszínén, ami korábban nem volt ott.","shortLead":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre...","id":"20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75099fb-736b-441f-ba8a-9c49df21160d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","timestamp":"2019. január. 29. 19:03","title":"Lefotózták a Mars legfiatalabb kráterét, alig féléves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is készül. Legutóbb a várható színválaszték is kiszivárgott.","shortLead":"Hamarosan közelebbről is megismerheti a világ a Samsung összehajtható telefonját, amelyből állítólag 5G-s változat is...","id":"20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa17674-da48-469e-abca-a8ebe61f7773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_samsung_galaxy_fold_5g_szinek","timestamp":"2019. január. 29. 11:03","title":"Ön melyiket választaná? Ilyen színűek lehetnek a Samsung összehajtható telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A túl magas bérköltségek miatt állítólag tovább kell karcsúsítani a dolgozói állományt. A cég nem adott konkrét választ arra, hogy mik a tervek.","shortLead":"A túl magas bérköltségek miatt állítólag tovább kell karcsúsítani a dolgozói állományt. A cég nem adott konkrét választ...","id":"20190129_Magyar_Idok_Ujabb_leepites_johet_a_Tescoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0da98c8-55da-48eb-aff3-d1f5ac504760","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Magyar_Idok_Ujabb_leepites_johet_a_Tescoban","timestamp":"2019. január. 29. 07:27","title":"Magyar Idők: Újabb leépítés jöhet a Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]