Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30e96be9-aaae-41dd-9210-269cb7262380","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caversaccio Aurelio egy korábbi ügy miatt kerülhet börtönbe.","shortLead":"Caversaccio Aurelio egy korábbi ügy miatt kerülhet börtönbe.","id":"20190130_Letoltendo_bortont_kertek_a_Valo_Vilag_korabbi_gyoztesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e96be9-aaae-41dd-9210-269cb7262380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afa6867-5bbc-4fc9-9598-6788289f9a4b","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Letoltendo_bortont_kertek_a_Valo_Vilag_korabbi_gyoztesere","timestamp":"2019. január. 30. 11:45","title":"Letöltendő börtönt kértek a Való Világ korábbi győztesére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett keyless funkció sokkal kényelmesebbé teheti az autók használatát, de komoly biztonsági kockázatot rejt magában.","shortLead":"Az úgynevezett keyless funkció sokkal kényelmesebbé teheti az autók használatát, de komoly biztonsági kockázatot rejt...","id":"20190130_szinte_barmilyen_kulcs_nelkuli_auto_el_lehet_lopni_itt_a_teljes_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b9862b-26a2-4f56-9f9a-525f9fcb037e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_szinte_barmilyen_kulcs_nelkuli_auto_el_lehet_lopni_itt_a_teljes_lista","timestamp":"2019. január. 30. 06:41","title":"Szinte bármilyen kulcs nélküli autót egyszerűen el lehet lopni, itt a teljes lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BCE oktatója szerint a Corvinus gazdasági háttere elkerülhetetlenné teszi a hallgatói tandíjak jövőbeni emelkedését. ","shortLead":"A BCE oktatója szerint a Corvinus gazdasági háttere elkerülhetetlenné teszi a hallgatói tandíjak jövőbeni emelkedését. ","id":"20190130_Ugy_tunik_elkerulhetetlen_lesz_a_tandijemeles_a_Corvinuson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0a8a55-7605-4188-a7fc-98f62fb6851b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Ugy_tunik_elkerulhetetlen_lesz_a_tandijemeles_a_Corvinuson","timestamp":"2019. január. 30. 07:47","title":"Úgy tűnik, elkerülhetetlen lesz a tandíjemelés a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő kedden egy kijevi fórumon bejelentette, hogy ismét indul márciusban az elnökválasztáson.","id":"20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737e09d1-b001-4d4b-9861-c4de9079422e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Porosenko_ujraindul_ukran_elnoknek","timestamp":"2019. január. 29. 15:42","title":"Porosenko újraindul ukrán elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"500 nap és kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság, házigazda lesz Budapest is. Megtisztelő szerepet kapott az Eb-re Gera Zoltán is.","shortLead":"500 nap és kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság, házigazda lesz Budapest is. Megtisztelő szerepet kapott...","id":"20190129_Gera_lett_a_2020as_Eb_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373f0a6-43d3-4a0b-b958-8b69f999026b","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Gera_lett_a_2020as_Eb_nagykovete","timestamp":"2019. január. 29. 11:04","title":"Gera lett a 2020-as Eb nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkáspárt jelezte: támogatja azt a módosító indítványt, amely időt hagyna a brit parlamentnek törvényt alkotni a Brexit határidejének kitolására.","shortLead":"A Munkáspárt jelezte: támogatja azt a módosító indítványt, amely időt hagyna a brit parlamentnek törvényt alkotni...","id":"20190129_munkaspart_modositas_europai_unio_kilepes_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89daf4e9-55f8-4a15-be92-056ccd28c141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_munkaspart_modositas_europai_unio_kilepes_brexit","timestamp":"2019. január. 29. 15:24","title":"A Munkáspárt nem akar megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőtt viszont azoknak a falvaknak a száma, ahol a munkaképes korú emberek állást kerestek.","shortLead":"Nőtt viszont azoknak a falvaknak a száma, ahol a munkaképes korú emberek állást kerestek.","id":"20190129_52_telepulesen_valosult_meg_Orban_nagy_alma_a_teljes_foglalkoztatottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e32b48-e27d-433c-b8e8-f8c8f21933d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_52_telepulesen_valosult_meg_Orban_nagy_alma_a_teljes_foglalkoztatottsag","timestamp":"2019. január. 29. 14:04","title":"52 településen valósult meg Orbán nagy álma, a teljes foglalkoztatottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","shortLead":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","id":"20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeebdcb-ec27-49d5-9dde-81117ec38503","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","timestamp":"2019. január. 30. 11:51","title":"Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]