"Nagy számban titkolják kollégáik előtt másságukat az LMBTQI-közösség tagjai. A statisztikák szerint indokolt is az óvatosság, mert több fronton is hátrányt szenvedhetnek heteroszexuális kollégáikkal szemben. A cégeken múlik, fordítanak-e a tendencián, és meglátják-e tolerancia akár forintosítható előnyeit." "A statisztikák szerint indokolt is...","id":"20190130_Felek_attol_hogy_megint_kirugnak_sokat_kockaztat_az_LMBTmunkavallalo_az_elobujassal__a_ceg_viszont_csak_nyerhet_vele","timestamp":"2019. február. 06. 12:30","title":"Sokat kockáztat egy meleg munkavállaló az előbújással, a cég viszont nyerne vele" "Azonban az interjút készítő békéscsabai városi televíziónál senkit nem ért retorzió a hamar híressé vált interjú miatt." "id":"20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","timestamp":"2019. február. 06. 09:00","title":"Előre megkapta a kérdéseket Varga István, akinek az interjú után távoznia kellett a fideszes médiaholding éléről" "A Médiatanács nem hosszabbította meg a hét éves médiaszolgáltatási jogosultságát.","id":"20190204_Hivatalos_megszunik_a_Music_FM_a_munkatarsak_a_Facebookon_bucsuznak","timestamp":"2019. február. 04. 17:26","title":"Hivatalos: megszűnik a Music FM, a munkatársak a Facebookon búcsúznak" "A tavalyi adatok szerint Szeged volt a legbiztonságosabb, de vajon melyik város van a lista végén?" "id":"20190205_Kiderult_melyek_Magyarorszag_legveszelyesebb_telepulesei","timestamp":"2019. február. 05. 20:18","title":"Kiderült, melyek Magyarország legveszélyesebb települései" "A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják" "Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint." "Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad","shortLead":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","id":"20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","timestamp":"2019. február. 06. 10:15","title":"Február végén jön ki Curtis a rehabról, szponzorai kitartnak mellette","shortLead":"Az elemzői várakozásoktól elmaradt a Raiffeisen nyeresége, pedig így is majdnem 14 százalékkal nőtt.","id":"20190206_Nagy_nyeresege_lett_a_Raiffeisennek","timestamp":"2019. február. 06. 12:07","title":"Nagy nyeresége lett a Raiffeisennek"