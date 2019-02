Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak a prémiumkategóriás (drága) telefonok – derül ki a Counterpoint Research kutatásából.","shortLead":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak...","id":"20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5048d92-7d58-48d4-b7de-b9a4ff4ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","timestamp":"2019. február. 05. 15:03","title":"Nem sokan számítottak erre: egyre jobban fogynak a méregdrága telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott az Instagramon és a Pinteresten is. Az Instagram vezetője most változást jelentett be.","shortLead":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott...","id":"20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7396b-a752-4079-b9d1-527742efd21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 17:33","title":"Öngyilkos lett egy brit tinédzser, most szigorítást ígér az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","shortLead":"Mikroműanyag volt minden vizsgált állatban, de egyelőre nem nagy arányban. ","id":"20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56abd3d2-b7ef-42e5-9015-f491d3a2b86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_Minden_partra_vetodott_allatban_talaltak_muanyagot_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. február. 04. 17:58","title":"Minden partra vetődött állatban találtak műanyagot Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha nem engedik be őket. ","shortLead":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha...","id":"20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65e1ee-3803-4131-a951-241b5ce5c7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","timestamp":"2019. február. 04. 15:53","title":"Képviselők az MTVA-ban: Hadházy megint lepattant Pintérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta, kidobták őket onnan, pedig csak nem kértek forgatási engedélyt. Üzengetős adok-kapok lett a dologból.","shortLead":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta...","id":"20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73b244f-ca39-44ff-b06b-69d7825fc073","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","timestamp":"2019. február. 06. 09:25","title":"Sargentini válaszolt az őt hazugozó magyar nagykövetnek, tapsot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai szakkiállítás színfalai mögött FBI-ügynökök titkos akciót hajtottak végre a Huawei ellen. Az ügy hátterében egy új, a telefonok kijelzőit sokkal ellenállóbbá tévő üvegtechnológia áll, amelyet a kínai óriás állítólag megpróbált az Egyesült Államokból kilopni.","shortLead":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai...","id":"20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0537b435-738d-44ee-99e8-7cff2467e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","timestamp":"2019. február. 05. 11:33","title":"Egy hamburgerezőben zajlott fedett FBI-akció a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób tweetjei miatt. ","shortLead":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób...","id":"20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb21a9b-ac15-484a-a7a0-bbfc7e13b98b","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","timestamp":"2019. február. 05. 10:55","title":"Lehet, hogy harminc év után először nem lesz műsorvezetője az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","shortLead":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","id":"20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc612b9-7c1f-4bfa-8168-f2817f44d668","keywords":null,"link":"/sport/20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","timestamp":"2019. február. 05. 17:42","title":"Döntött a jövőjéről a Győr sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]