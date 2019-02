Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék az \"intellektuális fölény\", és bocsánatot kért az ennek ellenkezőjét állító kuratóriumi elnök, Varga István helyett. Szerinte látszik, hogy tényleg túl sok \"odaáti\" lapot olvasott Varga, aki helyett bocsánatot kért a valótlan kritikáért.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék...","id":"20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487bf6-64f8-40ab-b3a6-7e2932668eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","timestamp":"2019. február. 05. 15:26","title":"Levélben vigasztalja a legagyizott jobboldali médiamunkásokat Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük. A hackerek viszont ellenük fordíthatják az eszközt.","shortLead":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük...","id":"20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1da01b-1028-455e-89d5-bc926c925111","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Riasztást adtak ki, visszahívnak egy gyerekeknek szánt órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei Kormányhivatalnak jelentést kell írnia, ezért kereste fel a cég győri irodacentrumát. A munkavállalók és a Tesco között továbbra sincs megegyezés.\r

\r

","shortLead":"A megyei Kormányhivatalnak jelentést kell írnia, ezért kereste fel a cég győri irodacentrumát. A munkavállalók és...","id":"20190207_Kormanyhivatali_ellenorzes_volt_a_sztrajkkal_erintett_Tescoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e467ead-0606-4921-ac1b-60d9cc811843","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Kormanyhivatali_ellenorzes_volt_a_sztrajkkal_erintett_Tescoban","timestamp":"2019. február. 07. 09:04","title":"Kormányhivatali ellenőrzés volt a sztrájkkal érintett Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik a 24.hu szerint terrorizálják a városrészben megforduló hajléktalanokat.","shortLead":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik...","id":"20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c33c8-994d-4c4f-b599-7c169125aa1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","timestamp":"2019. február. 06. 21:55","title":"Nyomoznak a csepeli hajléktalanokat vegzáló csoport ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki András, hogy miért kap az asszisztense a képviselői alkalmazottak között kiugró, 1,2-1,6 milliós, vagy akár 2,6 milliós fizetést. A kirívó bérezést a frakció vezetése sem nézte jó szemmel, pláne, hogy más képviselők többször ekkora választókörzetet visznek, harmadennyit kereső asszisztensekkel. ","shortLead":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki...","id":"20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a9a51-2e81-4a21-8bef-be93fdff150a","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","timestamp":"2019. február. 06. 13:20","title":"24 órás szolgálattal indokolja a KDNP-s képviselő, hogy a miniszterelnöknél is többet keresett a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]