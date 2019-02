Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági eljárást. ","shortLead":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági...","id":"20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88b24-8861-4c4f-a7f3-93945200dcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","timestamp":"2019. február. 13. 05:00","title":"Korrupció gyanúja miatt lemondott egy kanadai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem az számít a jutalmaknál, hogy mennyi pénzt osztottak szét, hanem az, mennyi támogatást fizet ki ebből Brüsszel.","shortLead":"Már nem az számít a jutalmaknál, hogy mennyi pénzt osztottak szét, hanem az, mennyi támogatást fizet ki ebből Brüsszel.","id":"20190212_Amikor_szereti_a_kormany_az_EUt_eleg_penz_erkezett_tavaly_jar_a_premium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab996129-d2e1-4d5c-b31f-2af960d0e44b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Amikor_szereti_a_kormany_az_EUt_eleg_penz_erkezett_tavaly_jar_a_premium","timestamp":"2019. február. 12. 16:52","title":"Amikor szereti a kormány az EU-t: elég pénz érkezett tavaly, jár a prémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről a rendszerről nem akar lemondani, annak bizony a zsebébe kell nyúlnia.","shortLead":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről...","id":"20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a42e1b4-882a-4357-b8d5-e5381db43a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","timestamp":"2019. február. 12. 08:03","title":"Ennyit kell majd fizetnie, ha Windows 7-et akar tartani a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Példátlan volt Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelő beszéde: lenácizta a Jobbikot, föltette a koronát a Jobbik és a baloldal hetek óta tartó összemosására és – ha már hibázott – elővette Karácsony Gergelyt is. Kérdés, a rosszul sikerült nyilatkozata után vajon le kell-e mondania a Párbeszéd politikusának a főpolgármester-jelöltségről.","shortLead":"Példátlan volt Orbán Viktor miniszterelnök idei évértékelő beszéde: lenácizta a Jobbikot, föltette a koronát a Jobbik...","id":"20190212_orban_karacsony_naci_evertekelo_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fe6090-404e-4358-a9bf-18c4f09ae4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_orban_karacsony_naci_evertekelo_jobbik","timestamp":"2019. február. 12. 06:30","title":"Hetek óta épített sztorival tarolt a nácizó Orbán, Karácsony volt a bónusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha eddig nem lett volna világos, az új számok most ismét igazolni látszanak: átrendeződnek az erőviszonyok az okostelefon-gyártók piacán, legalábbis ami a kínai területet illeti. ","shortLead":"Ha eddig nem lett volna világos, az új számok most ismét igazolni látszanak: átrendeződnek az erőviszonyok...","id":"20190212_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q4_idc_huawei_apple_iphone_oppo_vivo_xiaomi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a6238e-349d-430f-9fb6-c239de2ac4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q4_idc_huawei_apple_iphone_oppo_vivo_xiaomi","timestamp":"2019. február. 12. 12:33","title":"Nem kell a kínaiaknak az iPhone, mást vesznek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csoknyai István és Vladan Matics közösen folytatja munkáját a férfi kézilabda-válogatott élén – döntött keddi rendkívüli ülésén a magyar szövetség elnöksége.","shortLead":"Csoknyai István és Vladan Matics közösen folytatja munkáját a férfi kézilabda-válogatott élén – döntött keddi...","id":"20190212_kezilabda_csoknyai_istvan_vladan_matics_szovetsegi_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0d5c9-400e-4c2a-a5f3-9be2f14359d9","keywords":null,"link":"/sport/20190212_kezilabda_csoknyai_istvan_vladan_matics_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. február. 12. 16:50","title":"Kézilabda: mégsem kell a kapitányoknak elvinniük a balhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia Elnöksége határozatot fogadott el arról, hogyan reagáljanak a kormány átalakítási kísérletére.","shortLead":"Az Akadémia Elnöksége határozatot fogadott el arról, hogyan reagáljanak a kormány átalakítási kísérletére.","id":"20190212_magyar_tudomanyos_akademia_mta_elnokseg_hatarozat_itm_palkovics_laszlo_lovasz_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1786b5b1-b088-43f0-a09c-0e9437cc78c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_magyar_tudomanyos_akademia_mta_elnokseg_hatarozat_itm_palkovics_laszlo_lovasz_laszlo","timestamp":"2019. február. 12. 19:56","title":"Itt az MTA válasza: tárgyalni akarnak Palkoviccsal a tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]