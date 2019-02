Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni a zajszennyezés csökkentéséért.","shortLead":"Fővárosi szinten egyeztetnek a Budapest Airporttal, a HungaroControllal és a civilekkel, hogy mit lehet tenni...","id":"20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e162cf-a17b-4338-8237-474adca7cc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Mar_targyalnak_hogyan_lehetne_csokkenteni_a_repuloter_kornyeken_a_zajterhelest","timestamp":"2019. február. 12. 08:52","title":"Már tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a repülőtér környékén a zajterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c8f2d9-7a7d-405d-aa21-bd131be1677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiumgyártó új autója is egy 30 millió forint körüli, valódi luxustermék lesz. ","shortLead":"A német prémiumgyártó új autója is egy 30 millió forint körüli, valódi luxustermék lesz. ","id":"20190211_audi_etron_sportback_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c8f2d9-7a7d-405d-aa21-bd131be1677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d76e951-fcc1-41f0-84b6-3125eec71e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190211_audi_etron_sportback_video","timestamp":"2019. február. 12. 04:04","title":"Először bukkant fel a forgalomban az Audi legújabb elektromos autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22703578-a384-4192-8b92-e652d5661000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este vesztek össze. ","shortLead":"Vasárnap este vesztek össze. ","id":"20190212_Baratjat_keselte_meg_egy_fiatal_Jobbagyiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22703578-a384-4192-8b92-e652d5661000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f16fa82-c410-470f-aa2a-300a1d6e9d20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Baratjat_keselte_meg_egy_fiatal_Jobbagyiban","timestamp":"2019. február. 12. 07:47","title":"Barátját késelte meg egy fiatal Jobbágyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","shortLead":"Szerettünk volna első kézből hozzájutni a klub sajtóanyagaihoz, de lepattantunk.","id":"20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab22a78-2ba2-42b3-8238-30fc436d3242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc067fff-52ff-4a29-93d5-ba307bfeb0ec","keywords":null,"link":"/sport/20190212_ferencvaros_fradi_sajtolista_hvghu","timestamp":"2019. február. 12. 19:20","title":"Olyan választ kaptunk a Fraditól, ami mindent elmond a NER-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","shortLead":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","id":"20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce807ad3-1a8f-420b-953f-5074c9ee6aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","timestamp":"2019. február. 13. 08:31","title":"Kezdődik a Fidesz frakcióülése: bevándorlás és családok a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","shortLead":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","id":"20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d3b61-5e5b-4166-8ba1-26c82b6a060c","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","timestamp":"2019. február. 12. 11:01","title":"Előző este szóltak Hadházyéknak, hogy ma tárgyalják, mi történt a tévészékházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. Azóta ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Cikksorozatunk második részében ezek közül mutatunk be két további izgalmas példát.","shortLead":"A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre...","id":"20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a1b2de-15fe-4ee3-aaab-b74c0812e976","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190212_Igeretes_cegek_amelyek_alapjaiban_kerdojelezik_meg_a_banki_dogmakat","timestamp":"2019. február. 12. 13:15","title":"Ígéretes cégek, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","shortLead":"Bérmegállapodásig tartó sztrájkot hirdet az Életre Tervezett Munkavállalók Szövetsége a miskolci SEG Automotive gyárban.","id":"20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51fbe4f-afbf-4b2c-90d9-c960ba8aecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Sztrajkot_hirdettek_egy_miskolci_alkatreszgyarban","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sztrájkot hirdettek egy miskolci alkatrészgyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]