Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d5aff6-b143-43b0-9002-a653ceec361e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint Kovács 6 millió forintos kárt okozott fantomgyakornokok foglalkoztatásával, Kovács szerint csak adminisztrációs hibát vétett.\r

\r

","shortLead":"A vád szerint Kovács 6 millió forintos kárt okozott fantomgyakornokok foglalkoztatásával, Kovács szerint csak...","id":"20190214_Koltsegvetesi_csalas_ugy_miatt_tanuskodik_Vona_Gabor_Kovacs_Bela_pereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d5aff6-b143-43b0-9002-a653ceec361e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235a7979-a8bf-4db4-a000-5a6aa937da5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Koltsegvetesi_csalas_ugy_miatt_tanuskodik_Vona_Gabor_Kovacs_Bela_pereben","timestamp":"2019. február. 14. 09:52","title":"Költségvetési csalás ügy miatt tanúskodik Vona Gábor Kovács Béla perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda Megyeri híd felé vezető oldalán történt, a 71-es kilométernél.","shortLead":"A baleset a sztráda Megyeri híd felé vezető oldalán történt, a 71-es kilométernél.","id":"20190215_Ot_auto_uktozott_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8de703-7c70-41ca-b68a-3603dce8b941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Ot_auto_uktozott_az_M0son","timestamp":"2019. február. 15. 16:22","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást.","shortLead":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni...","id":"20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a03e9-f224-4597-be7d-b8dbdd0d6edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","timestamp":"2019. február. 14. 12:35","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem polgári házasságot kötöttek.","shortLead":"Nem polgári házasságot kötöttek.","id":"20190214_Verszerzodes_koti_a_Viszkist_a_felesegehez_es_ez_nem_a_lanyat_jelenti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e311df2-fc9d-420e-b7bf-0107b53b02ac","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Verszerzodes_koti_a_Viszkist_a_felesegehez_es_ez_nem_a_lanyat_jelenti","timestamp":"2019. február. 14. 16:06","title":"Vérszerződés köti a Viszkist a feleségéhez, és ez nem a lányát jelenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0f48a3-f820-492e-ba26-94ec37850606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keménynek kell lenni, ha kemény az élet?","shortLead":"Keménynek kell lenni, ha kemény az élet?","id":"20190213_autos_video_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b0f48a3-f820-492e-ba26-94ec37850606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc567803-d86a-45a6-ae62-22f0a589dc58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autos_video_parkolas","timestamp":"2019. február. 14. 04:04","title":"Komoly parkolási vendetta, simán eltolta a mögé parkoló autóst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy egyszerű nyelvi algoritmust akartak készíteni az OpenAI fejlesztői, de kiderült: az általuk megalkotott mesterséges intelligencia sokkal veszélyesebb célokra is felhasználható.","shortLead":"Eredetileg egy egyszerű nyelvi algoritmust akartak készíteni az OpenAI fejlesztői, de kiderült: az általuk megalkotott...","id":"20190215_mesterseges_intelligencia_fake_new_alhir_openai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856294e4-826f-4dc4-a1e7-fddbb8fea170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_mesterseges_intelligencia_fake_new_alhir_openai","timestamp":"2019. február. 15. 09:33","title":"Ebből baj lesz: kész a mesterséges intelligencia, ami hihető álhíreket ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","shortLead":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","id":"20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c609ba5a-d75a-4a6d-9b00-6c081e918b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. február. 14. 16:40","title":"Nagy mágus Elon Musk, mostantól a kutyák is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]