[{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök így a kongresszus megkerülésével próbálhatja meg előkeríteni a mexikói határra ígért fal megépítéséhez szükséges pénzösszeget.","shortLead":"Az amerikai elnök így a kongresszus megkerülésével próbálhatja meg előkeríteni a mexikói határra ígért fal...","id":"20190215_donald_trump_fal_rendkivuli_allapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068c9ce2-b90f-422b-9ec9-a135cbfde093","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_donald_trump_fal_rendkivuli_allapot","timestamp":"2019. február. 15. 17:21","title":"Nem enged Trump: kihirdette a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cce8be-56ca-4c35-9a9a-561a8fd4a8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia (MI) és más új technológiák a következő néhány évben megduplázzák a hatékonyságot a vállalatoknál. Az üzleti szoftverekkel foglalkozó Oracle szerint az automatizálás a jelenlegi munkakörök, nem pedig a munkahelyek megszűnéséhez vezet, és utána valami sokkal izgalmasabb jöhet.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) és más új technológiák a következő néhány évben megduplázzák a hatékonyságot...","id":"20190216_oracle_mesterseges_intelligencia_hatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09cce8be-56ca-4c35-9a9a-561a8fd4a8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701865ce-d892-4d05-8e4b-6d684e3e98ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_oracle_mesterseges_intelligencia_hatekonysag","timestamp":"2019. február. 16. 09:03","title":"Örüljön neki, hogy hamarosan elveszíti a munkáját – valami sokkal izgalmasabb következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac61-8e62-4b07-9963-0a7eb7c3de84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_Gyurcsany_nem_megy_a_kozos_listara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac61-8e62-4b07-9963-0a7eb7c3de84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3bf93-2cd0-4163-a122-f958acbf7ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Gyurcsany_nem_megy_a_kozos_listara","timestamp":"2019. február. 16. 12:17","title":"Gyurcsány nem megy a közös listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","shortLead":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","id":"20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90371eec-2dae-4577-938f-f8d6e2fd21db","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 14. 18:09","title":"Kerítésen átemelve lopták el Lordot, a szelíd labradorkölyköt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nálunk a legegészségesebbek a gyerekek, viszont ha fáj a foguk, szinte kivétel nélkül orvoshoz kerülnek. ","shortLead":"Nem nálunk a legegészségesebbek a gyerekek, viszont ha fáj a foguk, szinte kivétel nélkül orvoshoz kerülnek. ","id":"20190215_Vegre_valami_amiben_mi_vagyunk_a_legjobbak_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a19274-d29e-4724-9b98-2b943c524cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Vegre_valami_amiben_mi_vagyunk_a_legjobbak_az_EUban","timestamp":"2019. február. 15. 16:05","title":"Végre valami, amiben mi vagyunk a legjobbak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","shortLead":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","id":"20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c84dd-d201-4dd8-94ed-2c8a6addc9a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","timestamp":"2019. február. 15. 14:47","title":"Eurovízió: A Dal legfiatalabb versenyzője csak szeretné jól érezni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök a Jerusalem Post szerint azt írta: a lengyelek együttműködtek a nácikkal a holokauszt idején. Ezt azóta Izrael tagadta, Varsó viszont behívatta izraeli nagykövetét.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök a Jerusalem Post szerint azt írta: a lengyelek együttműködtek a nácikkal a holokauszt idején...","id":"20190215_Egy_izraeli_lap_szerint_Netanjahu_azt_mondta_a_lengyelek_egyuttmukodtek_a_nacikkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035873e7-40b7-4908-81c3-b28f9eedc09e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egy_izraeli_lap_szerint_Netanjahu_azt_mondta_a_lengyelek_egyuttmukodtek_a_nacikkal","timestamp":"2019. február. 15. 13:51","title":"Majdnem hatalmas balhé lett abból, amit Netanjahu egy újság szerint a lengyelekről mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége, amelyik története során először adott ki irányelveket a fiúk és a férfiak problémáinak a kezelésére. Miért káros merev normák közé szorítani a férfiasságot? És mihez kezdjenek a férfiak az érzelmeikkel? Szél Dávid pszichológussal tanulmányoztuk át az amerikai szakemberek érveit. ","shortLead":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége...","id":"20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb552dd-d181-425e-a424-e53a127d370b","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","timestamp":"2019. február. 14. 17:15","title":"A férfiak is sokat szenvednek egy ilyen macsó világban, mint a miénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]