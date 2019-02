Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","shortLead":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","id":"20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae35bc-5248-43e1-b5c7-097675064202","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","timestamp":"2019. február. 18. 12:39","title":"Eddig nem látott felvételek a szökött rab meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","shortLead":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","id":"20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c588c-5a09-4900-812c-65cf367083c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2019. február. 17. 15:03","title":"Ha kipróbálna egy másik, ingyenes böngészőt a gépén, adjon esélyt az új Operának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas zokniban – Dömötör Csaba parlamenti államtitkár adott interjút a Magyar Nemzetnek.","shortLead":"Az ellenzék folytatni fogja az Országgyűlés szétverését, jöhet a falusi csok, az ellenzék pedig gyáván számonkér lyukas...","id":"20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7499ff7f-85b7-40b4-9bb8-1a7db6dc2a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9465c881-15ec-43fe-8d5f-103379f6339f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Domotor_Alakul_a_kisnyilasok_es_szemkilovetok_koalicioja","timestamp":"2019. február. 18. 08:04","title":"Dömötör: Alakul a kisnyilasok és szemkilövetők koalíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi szabályozás szerint ki kellett volna adnia.



","shortLead":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi...","id":"20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcbf6f0-cc98-460c-8b27-1c8cb415e806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","timestamp":"2019. február. 18. 14:23","title":"Megvan az első magyar GDPR-büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval az EMMI. Azt azonban még nem tudni, hogy mikortól. \r

","shortLead":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval...","id":"20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd50fb-d190-484a-b77e-bc20a79a6e30","keywords":null,"link":"/elet/20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","timestamp":"2019. február. 17. 18:12","title":"A fiúk is kaphatnak itthon ingyenes HPV-oltást, kérdés, hogy mikortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaadná a felhasználóknak Tim Berners-Lee, a world wide web atyja a szabadságot, hogy az adataikkal rendelkezzenek. A szakember szerint egyre több fejlesztő segíti a munkájukat ebben.","shortLead":"Visszaadná a felhasználóknak Tim Berners-Lee, a world wide web atyja a szabadságot, hogy az adataikkal rendelkezzenek...","id":"20190216_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_solid_inrupt_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9179947-3433-414e-93a0-298ddbfc1dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_solid_inrupt_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. február. 16. 19:03","title":"Megváltoztatná az internetet a világháló atyja, és erre van egy igen jó terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c0196c-fded-46d0-9969-e3c97b43ee79","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","timestamp":"2019. február. 18. 15:19","title":"Kisebb csoda, hogy ez a pályamunkás el tudott ugrani a 120-szal száguldó bob elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]