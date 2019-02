Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Gl411b tömege a Föld háromszorosa, a Naprendszertől pontosan nyolc fényévnyire kering. A Genfi Egyetem kutatói bukkantak rá.","shortLead":"A Gl411b tömege a Föld háromszorosa, a Naprendszertől pontosan nyolc fényévnyire kering. A Genfi Egyetem kutatói...","id":"20190221_naprendszer_kozetbolygo_gi411b_genfi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b97d1e-a2d6-4393-90f1-2b0a028928a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_naprendszer_kozetbolygo_gi411b_genfi_egyetem","timestamp":"2019. február. 21. 20:03","title":"Felfedeztek egy nagy kőzetbolygót a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bónusz mellett most sikerült megegyezni a bérfejlesztés kérdéséről is, 18 százalékos lesz az emelés.","shortLead":"A bónusz mellett most sikerült megegyezni a bérfejlesztés kérdéséről is, 18 százalékos lesz az emelés.","id":"20190222_Megallapodott_a_Suzuki_a_dolgozokkal_a_berekrol_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db53ddf-5f0a-4e88-809e-97eeeedc6ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Megallapodott_a_Suzuki_a_dolgozokkal_a_berekrol_is","timestamp":"2019. február. 22. 19:25","title":"Megállapodott a Suzuki a dolgozókkal a bérekről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","shortLead":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","id":"20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20d179-cb04-40b4-aeaf-986b15d1701e","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","timestamp":"2019. február. 21. 09:18","title":"Ráskó Esztert mélyen megérintette a kormány családpolitikája, máris gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","shortLead":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","id":"20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194a0866-2b77-488c-b224-722324f8d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","timestamp":"2019. február. 22. 08:49","title":"2600 újságírót várnak a Trump-Kim csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élelmiszerre 1835 milliárd forintot költött tavaly a lakosság, háztartási vegyi árura és szépségápolási termékekre pedig 448 milliárdot.","shortLead":"Élelmiszerre 1835 milliárd forintot költött tavaly a lakosság, háztartási vegyi árura és szépségápolási termékekre...","id":"20190221_Husra_sorre_es_sajtra_koltottek_a_legtobbet_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff3726c-c241-496c-88a5-b1927ae4fffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Husra_sorre_es_sajtra_koltottek_a_legtobbet_a_magyarok","timestamp":"2019. február. 21. 08:27","title":"Húsra, sörre és sajtra költöttek a legtöbbet a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók leírtak egy olyan folyamatot, amelynek során a napszél a Holdon található kőzetekből vizet tudna létrehozni. ","shortLead":"A kutatók leírtak egy olyan folyamatot, amelynek során a napszél a Holdon található kőzetekből vizet tudna létrehozni. ","id":"20190221_NASA_A_Hold_felszinen_is_letrejohetne_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd11e83-745f-4010-ac1f-6138cc32c561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_NASA_A_Hold_felszinen_is_letrejohetne_viz","timestamp":"2019. február. 21. 14:51","title":"NASA: A Hold felszínén is létrejöhetne víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat, hanem a saját otthonukban fűteni nem tudók közül.","shortLead":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat...","id":"20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcad1-324a-4c6f-acb4-b83532171be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"135-en fagytak halálra a télen, a legtöbben a saját fűtetlen otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]