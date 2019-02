Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást körüljáró szerdai előadásában, viszont szerinte a helyzet kudarcos ugyan, de nem reménytelen. Az eddigi nagy nekirugaszkodásból semmi sem lett – mondta, ma pedig, a harmadik Fidesz-kétharmad után, harminc évvel a rendszerváltás után a kínai berendezkedés nyugati szélén vagyunk.\r

","shortLead":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást...","id":"20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebb7-e736-4067-bd43-1cb8a34aa0df","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 20. 20:17","title":"Tölgyessy: Orbán letért a nyugati útról, és kiderül, megint rossz oldalra állt-e az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kísérleti projektre pályázhatnak újságírók. ","shortLead":"Három kísérleti projektre pályázhatnak újságírók. ","id":"20190221_Brusszel_22_millio_euroval_tamogatja_a_mediaszabadsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae0a25-bec7-497e-a1e2-4da48202c4d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Brusszel_22_millio_euroval_tamogatja_a_mediaszabadsagot","timestamp":"2019. február. 21. 16:43","title":"Brüsszel 2,2 millió euróval támogatja a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e3f79-6021-4704-98a4-3f653d7bb69f","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A fáradtság csak egy vészjel a sok közül, ami arra figyelmeztet, hogy ideje lassítanunk. A munkafüggőség jó útlevél lehet a ranglétra legfelső fokának eléréséhez, de ezért biztosan kemény árat kell fizetnünk. Megmutatjuk, hogyan találja meg az egészséges egyensúlyt otthon és a munkájában egyaránt. ","shortLead":"A fáradtság csak egy vészjel a sok közül, ami arra figyelmeztet, hogy ideje lassítanunk. A munkafüggőség jó útlevél...","id":"sedacurforte_20190208_A_munkamania_7_figyelmezteto_jele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e3f79-6021-4704-98a4-3f653d7bb69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e678b171-c730-4c8c-983a-7e330443ad56","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190208_A_munkamania_7_figyelmezteto_jele","timestamp":"2019. február. 22. 16:30","title":"A munkamánia 7 figyelmeztető jele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét, pszichedelikus rockot és etnót keresztező zenekar Time Is The Drug című új nagylemezét első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatják meg.","shortLead":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét...","id":"20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070031d8-f0cc-4079-8e1a-075780af4a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","timestamp":"2019. február. 21. 10:50","title":"Az idő drog - itt a colorStar új nagylemeze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd I. kerületi képviselője osztott meg képeket a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"A Párbeszéd I. kerületi képviselője osztott meg képeket a Facebookon.\r

\r

","id":"20190222_Beteg_patkanyt_fotoztak_egy_budai_altalanos_iskolanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6f731f-c5fa-4c80-93c5-0e1083d99916","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Beteg_patkanyt_fotoztak_egy_budai_altalanos_iskolanal","timestamp":"2019. február. 22. 13:43","title":"Beteg patkányt fotóztak egy budai általános iskolánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke szokásosan a Twitteren üzente meg, mit vár az amerikai vállalatoktól. Annak ellenére, hogy a kívánsága egyelőre inkább sci-fi, mint rövid távon megvalósítható dolog.

","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke szokásosan a Twitteren üzente meg, mit vár az amerikai vállalatoktól. Annak ellenére...","id":"20190221_donald_trump_5g_6g_mobilhalozat_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b371c6c-fc04-4c86-b5c1-bf08de6c495d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_donald_trump_5g_6g_mobilhalozat_huawei","timestamp":"2019. február. 21. 20:33","title":"Még 5G sincs nagyon, de Trump már 6G-re váltana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]