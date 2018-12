Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","shortLead":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","id":"20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5233fb47-ade0-46b5-a319-0df12009b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","timestamp":"2018. december. 27. 12:58","title":"Extrém hőség tarolja le Ausztráliát, 49 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","shortLead":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","id":"20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc2959e-0aac-41db-90a7-8ce7479866e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","timestamp":"2018. december. 28. 09:56","title":"Orbán Viktor maga lesz a főszemélyzetis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati cégek nem alkalmazhatják a „rabszolgatörvényt”. ","shortLead":"Az önkormányzati cégek nem alkalmazhatják a „rabszolgatörvényt”. ","id":"20181227_Tuloratorveny_Dombovar_onkormanyzata_is_csatlakozik_Botka_bojkottjahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4cb93-a20f-47e9-a513-d5a0ba21f676","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Tuloratorveny_Dombovar_onkormanyzata_is_csatlakozik_Botka_bojkottjahoz","timestamp":"2018. december. 27. 18:17","title":"Túlóratörvény: Dombóvár önkormányzata is csatlakozik Botka bojkottjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyzet Magyarországon még rosszabb az uniós átlagnál is.","shortLead":"A helyzet Magyarországon még rosszabb az uniós átlagnál is.","id":"20181227_Eurostat_hiaba_no_a_gazdasag_a_dolgozok_egyre_szegenyebbek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22451bf-0beb-4b43-a16a-e9f848cfb4e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Eurostat_hiaba_no_a_gazdasag_a_dolgozok_egyre_szegenyebbek","timestamp":"2018. december. 27. 12:08","title":"Eurostat: Hiába nő a gazdaság, a dolgozók egyre szegényebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30841a55-a286-4560-a66e-03bbfa8cdbea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsolti így egy fűtött lakásban tölthette a karácsonyt, és még ajándékot is kapott.","shortLead":"Zsolti így egy fűtött lakásban tölthette a karácsonyt, és még ajándékot is kapott.","id":"20181227_Internetezok_fogtak_ossze_egy_szegeny_miskolci_kisfiuert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30841a55-a286-4560-a66e-03bbfa8cdbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842e3990-5cf1-4e96-9e4a-0394ed1f00a5","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Internetezok_fogtak_ossze_egy_szegeny_miskolci_kisfiuert","timestamp":"2018. december. 27. 20:44","title":"Internetezők fogtak össze egy szegény miskolci kisfiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games újdonsága nemcsak milliók szórakozása lett, de a HVGame – Az év játéka-díjat is elnyerte. ","shortLead":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games...","id":"20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53617-03fe-4848-9c55-b7abe05bc481","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","timestamp":"2018. december. 26. 17:30","title":"Ne keressen más játékot, ennél az egynél talán jövőre sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","shortLead":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","id":"20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025c37d-8a9d-46ad-8c98-8a03a6b6bf87","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","timestamp":"2018. december. 27. 18:40","title":"Két zárt kapus meccsre büntették az Internazionalét szurkolói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen szivárognak az információk a Huawei 2019-es csúcsmobiljának kistestvéréről, a P30-ról is. Egy új értesülés a mobil fotós képességeit részletezi.","shortLead":"Szépen szivárognak az információk a Huawei 2019-es csúcsmobiljának kistestvéréről, a P30-ról is. Egy új értesülés...","id":"20181228_huawei_p30_kamera_40_megapixel_szelfikamera_p30_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50bc98-841f-40c4-9173-330a35c86b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_huawei_p30_kamera_40_megapixel_szelfikamera_p30_pro","timestamp":"2018. december. 28. 10:03","title":"Új hírek érkeztek a Huawei következő nagyágyújáról, a P30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]