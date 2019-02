Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","shortLead":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","id":"20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32ea332-1c1b-4dfe-88d6-8c46d8719174","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","timestamp":"2019. február. 23. 15:21","title":"Álszentség, iratmegsemmisítés - kemény szavak a pedofíliáról a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz Dávid, volt parlamenti képviselő és Szabó Tímea társelnök követi a listán.","shortLead":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz...","id":"20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51039561-0b1f-44bc-96d0-21d488f84d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 24. 15:06","title":"Megvan, ki vezeti a Párbeszéd EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő fehér cápa (Carcharodon carcharias) teljes génkészletét, és megtalálta evolúciós sikerének titkát.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő...","id":"20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65506b-526c-49f5-a8f5-c94bbd915eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. február. 23. 10:03","title":"Megfejtették 3200 kilós fehér cápa hosszú életének titkát, az emberek is \"tanulhatnak\" belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","shortLead":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","id":"20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb842c-cd03-4e8c-918e-0b851c5cbe16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 23. 12:23","title":"Sztrájkbizottság alakult a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88cf78-5523-40db-be02-496daba98431","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Valami mozog a bőröd alatt!\"","shortLead":"\"Valami mozog a bőröd alatt!\"","id":"20190223_Larva_nott_a_hataba_a_gyori_orvosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea88cf78-5523-40db-be02-496daba98431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3c5653-780a-4aa5-abb9-d1152524a7f9","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Larva_nott_a_hataba_a_gyori_orvosnak","timestamp":"2019. február. 23. 16:03","title":"Lárva nőtt a hátába a győri orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált bérminimumot. A cég szerint az időbérrel és a teljesítménybérrel együtt már jól kijönnek a számok.","shortLead":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált...","id":"20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ac62-2214-4329-9e98-28a9b3fbe17a","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","timestamp":"2019. február. 25. 05:58","title":"Hatósági vizsgálattal fenyegetik a Spart az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezajlott A Dal 2019 döntője.","shortLead":"Lezajlott A Dal 2019 döntője.","id":"20190223_papai_joci_a_dal_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def96fb0-4be9-48d3-a499-ae8bbb104b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190223_papai_joci_a_dal_2019","timestamp":"2019. február. 23. 21:48","title":"Pápai Joci nyerte A Dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]