[{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre nehéz felfogni Kövér László válaszát, amit Szél Bernadettnek küldött. A politikus az MTVA-ban történt mentelmijog-sérülésükről (úgyis mint kidobták őket) érdeklődött, Kövér pedig elmagyarázta, miért nincs itt semmi látnivaló.\r

\r

","shortLead":"Elsőre nehéz felfogni Kövér László válaszát, amit Szél Bernadettnek küldött. A politikus az MTVA-ban történt...","id":"20190301_Kover_Laszlo_elkepeszto_logikaval_valaszolt_Szel_Bernadettnek_az_MTVAs_kidobatasuk_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d267fd1-62e4-46e0-9073-4d417683294c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kover_Laszlo_elkepeszto_logikaval_valaszolt_Szel_Bernadettnek_az_MTVAs_kidobatasuk_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 14:48","title":"Kövér László elképesztő logikával válaszolt Szél Bernadettnek az MTVA-s kidobatásuk ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","shortLead":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","id":"20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f5a991-6250-42ef-b434-8804444589e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","timestamp":"2019. február. 28. 12:33","title":"Különleges kutatásba fog a NASA, hogy megmentsék a földi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c74b38-4c08-4ebb-b525-250fd6a909f9","c_author":"Balázs Péter","category":"vilag","description":"Ami most omladozik, az nem más, mint a második világháborút követő, sokáig szilárd és kiegyensúlyozott bipoláris világrend. Egyelőre azonban még áll a rendszer. ","shortLead":"Ami most omladozik, az nem más, mint a második világháborút követő, sokáig szilárd és kiegyensúlyozott bipoláris...","id":"20190301_Balazs_Peter_Egy_vilagrend_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c74b38-4c08-4ebb-b525-250fd6a909f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bcf5ea-dbeb-4fc6-b758-00eaaa33fda5","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Balazs_Peter_Egy_vilagrend_vege","timestamp":"2019. március. 01. 10:15","title":"Balázs Péter: Egy világrend vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni a félreértéseket.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni...","id":"20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b167d0c7-77b1-45fa-b7df-4b21133e5185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","timestamp":"2019. március. 01. 09:33","title":"Visszavág a Huawei: egész oldalas hirdetésben hívták meg a cég központjába a teljes amerikai sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","shortLead":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","id":"20190301_Martha_Stewart_beszall_a_fubizniszbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43436180-dbcc-4990-9ccc-e5c30f70a599","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Martha_Stewart_beszall_a_fubizniszbe","timestamp":"2019. március. 01. 12:22","title":"Martha Stewart beszáll a fűbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter szerint nincs kockázat abban, hogy a két légitársaság beszállna az Alitalia felélesztésébe. ","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter szerint nincs kockázat abban, hogy a két légitársaság...","id":"20190301_Az_EasyJet_es_a_Delta_dobna_ossze_a_penzt_az_olasz_allami_legitarsasag_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191728b-6e52-489e-a5ad-3776edcc7bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Az_EasyJet_es_a_Delta_dobna_ossze_a_penzt_az_olasz_allami_legitarsasag_megmentesere","timestamp":"2019. március. 01. 11:29","title":"Az EasyJet és a Delta dobná össze a pénzt az olasz állami légitársaság megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407298fd-dbe1-462c-8792-4ec3f5cf373f","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szüleinek kalandos története ihlette az Oscar-díjas Paweł Pawlikowskit, hogy elkészítse legújabb filmjét két zenészről, akiket az ötvenes években elválaszt a Kelet és Nyugat közötti határ. A Hidegháború meglepően rövid film ahhoz képest, milyen pontos tablóban tárja fel a szerelem természetét.","shortLead":"Szüleinek kalandos története ihlette az Oscar-díjas Paweł Pawlikowskit, hogy elkészítse legújabb filmjét két zenészről...","id":"20190228_Hideghaboru_zimna_wojna_pawel_pawlikowski_oscar_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407298fd-dbe1-462c-8792-4ec3f5cf373f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb173808-752d-40d5-8abb-2593ff955d15","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Hideghaboru_zimna_wojna_pawel_pawlikowski_oscar_2019","timestamp":"2019. február. 28. 20:00","title":"Ahogy ez a két ember egymásra néz, abban benne van minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","shortLead":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","id":"20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace0c1f-7eb1-4383-ba43-027ec9a0c8e6","keywords":null,"link":"/sport/20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","timestamp":"2019. február. 28. 14:30","title":"Eljárást kezdeményezett az Emmi a teniszszövetség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]