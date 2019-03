Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","shortLead":"Hűtlen kezelés és sikkasztás miatt öt év letöltendőt kapott másodfokon Kocsis István, és több társát is elítélték.","id":"20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87522391-a0e9-4c77-a79c-f1d5ceebcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Letoltendo_bortonre_iteltek_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. március. 01. 12:46","title":"Letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","shortLead":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","id":"20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd520a09-8fe4-4501-a59d-cba53c67451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","timestamp":"2019. február. 28. 21:41","title":"A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók érkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","shortLead":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","id":"20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8be60-f420-4b7b-8ac3-78b887c4def2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","timestamp":"2019. március. 02. 06:15","title":"Milliós támogatás mellett fogy a dohányunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","id":"20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9d36b-63c6-4961-a2f8-67e79e17029e","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","timestamp":"2019. március. 01. 17:43","title":"Kétmilliárd forint volt a tét, lezárult Hosszú Katinka és Shane Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc221fd-5c93-4e79-9bc5-ee0173375303","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190301_A_kutya_is_elsirja_magat_az_Oroszlankiraly_meghato_jelenetenel_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc221fd-5c93-4e79-9bc5-ee0173375303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c81d6-78e1-4a0d-83a5-8c582f6c247c","keywords":null,"link":"/elet/20190301_A_kutya_is_elsirja_magat_az_Oroszlankiraly_meghato_jelenetenel_video","timestamp":"2019. március. 01. 16:05","title":"A kutya is elsírja magát az Oroszlánkirály megható jeleneténél (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]