[{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építőipar annak ellenére teljesített jól, hogy a lakásépítések kapcsán jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest. A szektort a nem lakáscélú magasépítési kivitelezési projektek ismételt csúcsdöntése húzta fel.","shortLead":"Az építőipar annak ellenére teljesített jól, hogy a lakásépítések kapcsán jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés...","id":"20190304_Olyan_keves_lakas_epul_hogy_sem_a_vasarloknak_sem_a_szektornak_nem_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af55bb6-0587-4777-a873-eae433311839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Olyan_keves_lakas_epul_hogy_sem_a_vasarloknak_sem_a_szektornak_nem_eleg","timestamp":"2019. március. 04. 09:52","title":"Olyan kevés lakás épül, hogy sem a vásárlóknak, sem a szektornak nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker mégsem ennek az egyszerű matematikai képletnek a megértésén múlik. Az ételekhez és az evéshez fűződő érzelmeink a legmeghatározóbbak.","shortLead":"A fogyókúrázók többsége hamar szembesül azzal, hogy bár a súlycsökkenés negatív energiamérleg következménye, a siker...","id":"20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04e3ad2-85d4-4f6a-ac27-01f0781199ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190304_Eszunk_pedig_nem_is_vagyunk_ehesek","timestamp":"2019. március. 04. 19:30","title":"Eszünk, pedig nem is vagyunk éhesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy útépítés és egy szennyvízhálózat korszerűsítése kaphat uniós támogatást.","shortLead":"Egy útépítés és egy szennyvízhálózat korszerűsítése kaphat uniós támogatást.","id":"20190305_Hetvenmilliardos_tamogatast_hagyott_jova_az_EU_Meszaros_Lorinc_profitalhat_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c855b-e04b-4b98-bc5d-ab2f7dd3df61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hetvenmilliardos_tamogatast_hagyott_jova_az_EU_Meszaros_Lorinc_profitalhat_belole","timestamp":"2019. március. 05. 18:24","title":"Hetvenmilliárdos támogatást hagyott jóvá az EU, Mészáros Lőrinc profitálhat belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. ","shortLead":"A Romantikus Erőszak rövidített névvel hirdeti magát az erdélyi fesztiválon, az NKA részéről a fő szervező pedig fel is...","id":"20190304_Atfazonirozott_szkinhedzenekar_is_van_az_NKAtamogatott_fesztival_fellepoi_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da408a81-b3c4-42ae-bbc1-161570805af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d974b0-6391-4bac-9670-02aebdf8424c","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Atfazonirozott_szkinhedzenekar_is_van_az_NKAtamogatott_fesztival_fellepoi_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 09:06","title":"Átfazonírozott szkinhedzenekar is van az NKA-támogatott fesztivál fellépői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem járna el, mert csak az országgyűlési választások kampánypénzeit ellenőrizheti. Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. ","shortLead":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem...","id":"20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647a1242-be86-428a-a1d8-46c4a2a02a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","timestamp":"2019. március. 05. 11:47","title":"Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]