[{"available":true,"c_guid":"7823450d-71d6-43f8-8bcc-d007302e17f8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy pályára rohanó szurkoló mérkőzés közben, ököllel vágta nyakon Jack Grealish-t, a vendég Aston Villa csapatkapitányát a Birmingham elleni angol másodosztályú városi rangadón.\r

\r

","shortLead":"Egy pályára rohanó szurkoló mérkőzés közben, ököllel vágta nyakon Jack Grealish-t, a vendég Aston Villa...","id":"20190310_okollel_vagta_nyakon_egy_ellendrukker_az_Aston_Villa_csapatkapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7823450d-71d6-43f8-8bcc-d007302e17f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7e66cd-86ee-49c6-8b50-f66cde5451cb","keywords":null,"link":"/sport/20190310_okollel_vagta_nyakon_egy_ellendrukker_az_Aston_Villa_csapatkapitanyat","timestamp":"2019. március. 10. 19:39","title":"Leütötte az Aston Villa csapatkapitányát egy pályára szabadult ellendrukker ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennegyedik egymást követő héten tüntettek szombaton Belgrádban Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve.","shortLead":"Tizennegyedik egymást követő héten tüntettek szombaton Belgrádban Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve.","id":"20190309_Tizennegy_hete_tuntetnek_Orban_szovetsegese_ellen_Belgradban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f75456-882b-462a-b257-a3613bc1961c","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Tizennegy_hete_tuntetnek_Orban_szovetsegese_ellen_Belgradban","timestamp":"2019. március. 09. 20:43","title":"Tizennégy hete tüntetnek Orbán szövetségese ellen Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11 fejlesztői. ","shortLead":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11...","id":"20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5ae5ea-7fa5-4bc9-95c6-6ff70da523ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","timestamp":"2019. március. 10. 16:03","title":"Őrült egy játék lesz az új Mortal Kombat – új infók és videók is jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Folytatódik London és Brüsszel vitája az ír-északír határmegoldásról.","shortLead":"Folytatódik London és Brüsszel vitája az ír-északír határmegoldásról.","id":"20190309_Brexitcsata_a_Twitteren_Nem_most_lenne_itt_az_ideje_a_regi_vitak_ujboli_megvivasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc724c6-2667-46e0-be78-dab7e6183331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Brexitcsata_a_Twitteren_Nem_most_lenne_itt_az_ideje_a_regi_vitak_ujboli_megvivasanak","timestamp":"2019. március. 09. 11:40","title":"Brexit-csata a Twitteren: „Nem most lenne itt az ideje a régi viták újbóli megvívásának”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP nőtagozatának elnöke, országgyűlési képviselője szerint Orbán Viktor miniszterelnök kettészakította az országot, mert van egy olyan ország is, ahol nem a milliárdokat számolják, hanem azt, van-e pénz fűtésre.","shortLead":"Az MSZP nőtagozatának elnöke, országgyűlési képviselője szerint Orbán Viktor miniszterelnök kettészakította...","id":"20190309_Gurmai_Zita_Orban_Viktor_ketteszakitotta_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7039a6e-cacf-4599-8874-a5c1af25933c","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Gurmai_Zita_Orban_Viktor_ketteszakitotta_az_orszagot","timestamp":"2019. március. 09. 18:54","title":"Gurmai Zita: Orbán Viktor kettészakította az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant és kigyulladt egy helyi busz - jelentette a helyi sajtó.","shortLead":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant...","id":"20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adaa404-a2c8-4c35-b11d-d9b717e96774","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","timestamp":"2019. március. 10. 14:24","title":"Felrobbant és lángba borult egy csuklós busz Stockholm belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adóhatóság szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva telefonon, SMS-ben és e-mailben is jelentkeztek már szélhámosok, ne adjon ki bankkártya-adatot, a NAV azt soha nem kéri.","shortLead":"Az adóhatóság szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva telefonon, SMS-ben és e-mailben is jelentkeztek már...","id":"20190311_Bankkartyaadatokat_kikero_csalokra_figyelmeztet_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae30b5c-13c6-4c16-af01-fab0d3ac6e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_Bankkartyaadatokat_kikero_csalokra_figyelmeztet_a_NAV","timestamp":"2019. március. 11. 08:48","title":"Bankkártyaadatokat kikérő csalókra figyelmeztet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]