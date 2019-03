Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is. A BBC összegyűjtötte, mik állnak a legtöbb ember halála mögött.","shortLead":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is...","id":"20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98846be-9ec1-4c3f-9b5a-2d94205c2344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","timestamp":"2019. március. 11. 12:03","title":"Miért halnak meg az emberek? Ez a 7 leggyakoribb ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem lát szuverenitási aggályokat a külügy, és minden a jogszabályokkal összhangban történik a Nemzetközi Beruházási Bank Budapestre költözésével kapcsolatban.\r

\r

","shortLead":"Nem lát szuverenitási aggályokat a külügy, és minden a jogszabályokkal összhangban történik a Nemzetközi Beruházási...","id":"20190311_Ezert_jo_a_kivaltsagokat_elvezo_volt_KGSTbank_Budapestre_koltozese_a_kormany_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe4731-3d0d-4e2f-b5eb-7abe5aa8833a","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ezert_jo_a_kivaltsagokat_elvezo_volt_KGSTbank_Budapestre_koltozese_a_kormany_szerint","timestamp":"2019. március. 11. 13:42","title":"Ezért jó a kiváltságokat élvező volt KGST-bank Budapestre költözése a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7016b75-e38c-4684-b9bb-4fb3d24324d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött. ","shortLead":"A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött. ","id":"20190312_Tobb_milliardnyi_EUpenzt_kell_visszafizetnie_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7016b75-e38c-4684-b9bb-4fb3d24324d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daca63b8-5c21-4d2e-a15a-c2311c39ba39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Tobb_milliardnyi_EUpenzt_kell_visszafizetnie_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 12:32","title":"Többmilliárdnyi EU-pénzt kell visszafizetnie Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c568fe7a-4ee6-4bbc-8729-abe612545471","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bigbang énekese bejelentette a visszavonulását. ","shortLead":"A Bigbang énekese bejelentette a visszavonulását. ","id":"20190312_Prostitualtakat_kozvetitesebe_bukott_bele_az_egyik_delkoreai_fiubanda_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c568fe7a-4ee6-4bbc-8729-abe612545471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee8a51-97b2-4054-aa54-fd9d0f58ee19","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Prostitualtakat_kozvetitesebe_bukott_bele_az_egyik_delkoreai_fiubanda_sztarja","timestamp":"2019. március. 12. 09:25","title":"Prostituáltak közvetítésébe bukott bele az egyik dél-koreai fiúbanda sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mediaworks székházában kapott helyet a több száz kormánypárti médiaterméket tulajdonló Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány.","shortLead":"A Mediaworks székházában kapott helyet a több száz kormánypárti médiaterméket tulajdonló Közép-Európai Sajtó és Média...","id":"20190313_A_volt_Nepszabadsag_szekhazaban_talaltak_helyet_a_fideszes_mediaholdingnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f529c9-9da0-4fb0-a77d-d84f853175d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_volt_Nepszabadsag_szekhazaban_talaltak_helyet_a_fideszes_mediaholdingnak","timestamp":"2019. március. 13. 07:56","title":"A volt Népszabadság székházában találtak helyet a fideszes médiaholdingnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cf54a5-3011-4bb4-894d-1ee63fd6d1cf","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Ma reggel hét órakor megérkezett a már korábban megjött hím gólya párja Gemencre, Tóbiás fészkébe.\r

\r

","shortLead":"Ma reggel hét órakor megérkezett a már korábban megjött hím gólya párja Gemencre, Tóbiás fészkébe.\r

\r

","id":"20190312_Tobias_meg_sehol_de_ujabb_golyak_hazaertek_azert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18cf54a5-3011-4bb4-894d-1ee63fd6d1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5826f2-e4a2-490f-9d4f-6f01a5f5aa48","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Tobias_meg_sehol_de_ujabb_golyak_hazaertek_azert","timestamp":"2019. március. 12. 14:14","title":"Tóbiás még sehol, de megjött egy újabb gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel mintegy bevallva, hogy az emiatt aggódóknak volt némi igaza.\r

\r

","shortLead":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel...","id":"20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd2944-ff0c-4690-89b9-1b292d8d08c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","timestamp":"2019. március. 12. 21:36","title":"Előremenekül a kormány, növeli a közigazgatási bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b792b61d-87f0-4e2e-bf4c-1de15692eb80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kövér László elnöksége alatt működő egyesület lesz több állami föld vagyonkezelője, miközben a gyermekváros sorsa továbbra is bizonytalan. ","shortLead":"A Kövér László elnöksége alatt működő egyesület lesz több állami föld vagyonkezelője, miközben a gyermekváros sorsa...","id":"20190311_Torvenyben_ad_ujabb_teruleteket_a_foti_lovasterapias_kozpontnak_a_KDNP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b792b61d-87f0-4e2e-bf4c-1de15692eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae65879-440c-466b-a6a1-c6920102d005","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Torvenyben_ad_ujabb_teruleteket_a_foti_lovasterapias_kozpontnak_a_KDNP","timestamp":"2019. március. 11. 15:52","title":"Törvényben ad újabb területeket a fóti lovasterápiás központnak a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]