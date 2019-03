Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés...","id":"20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f02a7f-c4c8-49ab-ae25-c6f7be475827","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","timestamp":"2019. március. 26. 13:21","title":"Licitálhatunk az internet új sztárjára, a veszprémi nagypapa alig használt Trabijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae609033-8002-441d-9a1c-b76fbbe110cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Furcsa karrierív Adrian Rustól, a Puskás Akadémia kölcsönben Sepsiszentgyörgyön szereplő védőjétől.","shortLead":"Furcsa karrierív Adrian Rustól, a Puskás Akadémia kölcsönben Sepsiszentgyörgyön szereplő védőjétől.","id":"20190326_Bosszubol_magyar_valogatott_akart_lenni_de_ma_mar_csak_Romania_letezik_a_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae609033-8002-441d-9a1c-b76fbbe110cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054a5f17-668d-46a4-95cd-abf1fa8e5040","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Bosszubol_magyar_valogatott_akart_lenni_de_ma_mar_csak_Romania_letezik_a_szamara","timestamp":"2019. március. 26. 09:28","title":"Bosszúból magyar válogatott akart lenni, de ma már csak Románia létezik a számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

