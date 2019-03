Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e949206-df47-45b4-bb31-7dff74a3d696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1500 lóerős négyturbós benzinmotor helyett egyelőre csak egy szerény villanymotor van a kidolgozott utastér nélküli unikumban. Melynek még normális féke sincs.","shortLead":"1500 lóerős négyturbós benzinmotor helyett egyelőre csak egy szerény villanymotor van a kidolgozott utastér nélküli...","id":"20190325_egyelore_egy_nagy_atveres_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_az_5_milliard_forintos_bugatti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e949206-df47-45b4-bb31-7dff74a3d696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112d45ef-3e8e-4163-94ad-b35188911834","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_egyelore_egy_nagy_atveres_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_az_5_milliard_forintos_bugatti","timestamp":"2019. március. 25. 11:21","title":"Egyelőre egy nagy átverés a világ legdrágább új autója, az 5 milliárd forintos Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","shortLead":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","id":"20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d892d5e-0d9e-46c7-aa34-3b07b438d391","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","timestamp":"2019. március. 26. 12:35","title":"Lehet-e spontán csók ennél kínosabb a kamera előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","shortLead":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","id":"20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82938395-a784-4fdd-abd2-e93a809fabdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","timestamp":"2019. március. 24. 16:51","title":"Német külügyminiszter: Aki azt hiszi, a kínaiakkal ravasz üzleteket köthet, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","shortLead":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","id":"20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28c996-55b4-4bf8-8573-bd99d5cb534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","timestamp":"2019. március. 25. 12:28","title":"Az osztrák belügyminiszter szerint túl jól keresnek a menedékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világháborús bombát találtak a fővárosi Vörösmarty téren hétfő délután – tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. Egy száz kilogrammos szovjet bomba került elő. A lezárás a tömegközlekedést is érinti.","shortLead":"Világháborús bombát találtak a fővárosi Vörösmarty téren hétfő délután – tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész...","id":"20190325_Elokerulhetett_egy_bomba_a_Vorosmarty_ter_felujitasa_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c375d2-d2fb-4755-bf01-905c8d05082c","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Elokerulhetett_egy_bomba_a_Vorosmarty_ter_felujitasa_kozben","timestamp":"2019. március. 25. 18:27","title":"Bombát találtak, kiürítik a belvárosi Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","shortLead":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","id":"20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2ee08-cd9b-4f49-b8dd-bcd812c88df2","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","timestamp":"2019. március. 25. 16:29","title":"Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név alatt több készüléket is bemutat április elején a gyártó.","shortLead":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név...","id":"20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1db4ee-f183-4616-830a-0f6ea57711ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","timestamp":"2019. március. 24. 13:03","title":"Nem túlzás: tényleg csupakijelzős lesz az Oppo új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c472d0e-7597-48d4-864b-defd1ebd7dc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékeznek még a 80-as évek szupersztárjára, a Never Gonna Give You Up gigasláger énekesére? Rick Astley azóta újabb reneszánszát éli, és legfrissebb, 2018-ban megjelent Beautiful Life című albumával nyáron a paloznaki Jazzpiknikre látogat.","shortLead":"Emlékeznek még a 80-as évek szupersztárjára, a Never Gonna Give You Up gigasláger énekesére? Rick Astley azóta újabb...","id":"20190325_Magyarorszagra_jon_Rick_Astley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c472d0e-7597-48d4-864b-defd1ebd7dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206942ca-0ec7-4187-980c-b359f7ce3c09","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Magyarorszagra_jon_Rick_Astley","timestamp":"2019. március. 25. 15:53","title":"Magyarországra jön Rick Astley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]