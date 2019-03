Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta, hogy ezt azért kaptam, mert kicsit ki van szakadva [a nadrágom].”","shortLead":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta...","id":"20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920129-3a2b-4031-8e8e-f82cd0ba7b06","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","timestamp":"2019. március. 26. 08:14","title":"Ápolónak tanuló gimnazista fenekét csapkodta egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont kilőttek a mutatók.","shortLead":"A szakemberek szerint 2017-ig világszinten viszonylag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, azóta viszont...","id":"20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052e72e-e2ec-45fe-abe5-13155415099d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_amerika_kina_india_kornyezetszennyezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. március. 27. 10:33","title":"Egyre messzebb a párizsi klímacél, Amerikában és Ázsiában is durván nőtt a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","shortLead":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","id":"20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce84b15-ff7a-4c1c-a807-62439f81e418","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","timestamp":"2019. március. 25. 16:21","title":"Hivatalos fotókon a BMW három új villanyautója – retteghet a Tesla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","id":"20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e95d85-5a8e-443f-b368-43d1362a0330","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","timestamp":"2019. március. 27. 15:22","title":"Könnygázt permeteztek a koblenzi bíróság épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705a4633-c84e-4bc0-9745-6cdd89675e29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sokakkal már a szerződést is aláírták.","shortLead":"Sokakkal már a szerződést is aláírták.","id":"20190326_Telepulesenkent_100_millio_forinttal_indul_a_szabadstrandok_felujitasa_a_Tiszatonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=705a4633-c84e-4bc0-9745-6cdd89675e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083e319f-cd48-4a43-a368-720650153013","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Telepulesenkent_100_millio_forinttal_indul_a_szabadstrandok_felujitasa_a_Tiszatonal","timestamp":"2019. március. 26. 11:50","title":"Településenként 100 millió forinttal indul a szabad strandok felújítása a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyre jobban pörögnek a néhány hónapos programozó tanfolyamokat kínáló cégek, akkora az informatikushiány.","shortLead":"Egyre jobban pörögnek a néhány hónapos programozó tanfolyamokat kínáló cégek, akkora az informatikushiány.","id":"20190326_Keves_a_jo_magyar_informatikus_es_nehany_cegnek_ez_oriasi_uzletet_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7847ec9-c814-48d8-8e3e-ba5e73bdc9bd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Keves_a_jo_magyar_informatikus_es_nehany_cegnek_ez_oriasi_uzletet_jelent","timestamp":"2019. március. 26. 07:01","title":"Kevés a jó magyar informatikus, és néhány cégnek ez óriási üzletet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]