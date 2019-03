A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz.

Hónapokon belül, de akár heteken belül is elindulhat a Spar webshopja – jelentette be Szalay Zsolt, a Spar ügyvezetője az üzletlánc szerdai sajtótájékoztatóján a Pénzcentrum beszámolója szerint. Azt is elmondták, hogy SuperShop-kártyások szűk köre már teszteli a szolgáltatást.

A cég szerdán azt is közölte, hogy közel 10 százalékos forgalomnövekedést ért el tavaly a Spar Magyarország, amelyhez 2018 végén már összesen 555 áruház: 348 Spar és City Spar szupermarket, 33 Interspar hipermarket és 174 franchise üzlet tartozott.

A vállalat közleményéből kiderül, 617,6 milliárd forint forgalmat realizált tavaly, amely 9,8 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az üzletlánc tavaly hat új áruházat adott át: Budapesten, Kecskeméten, Győrben és Erdőkertesen, ezeken kívül tizenhetet újított fel országszerte, két helyen Interspar to Go éttermet is kialakítottak.

A 174 franchise üzlet mintegy 1500 embernek ad munkát, éves forgalma pedig meghaladta a 36 milliárd forintot, az elmúlt évben harminckét üzlettel bővült a franchise hálózat. A csatlakozó magánkereskedők heti hatszori áruszállítást, kiterjedt marketingtámogatást, promóciókat vehetnek igénybe, de a korszerű informatikai rendszert, valamint a SuperShop hűségprogramot is használhatják.

A cég összesen mintegy 13 ezer dolgozót foglalkoztat, Heiszler Gabriella ügyvezető igazgató a szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, az egyes munkavállalók átlagosan 7 évet töltenek a cégnél,

a munkaerőhiány pedig főleg regionális szinten jelentkezik, főként Budapesten és Nyugat-Magyarországon.

A munkaerő megtartására egyebek mellett hűségprogramot vezettek be, a cégnél eltöltött évekkel egyenes arányban nő a béren kívüli juttatások nagysága. A dolgozók emellett kedvezményesen vásárolhatnak, kedvező bankszámlacsomagokat, biztosítási csomagajánlatokat, alacsony mobiltelefon-előfizetési díjakat és kedvezményes üdülési lehetőségeket vehetnek igénybe.

A vállalat bicskei központja területén működő Regnum Húsüzemben 12 millió kilogramm bontott sertés- és 1,1 millió kg marhahúst dolgoztak fel, és tavaly beüzemeltek egy sajtszeletelő gépet is, ez 957 tonnát darabolt fel tavaly. A Spar-csoport legújabb egysége, a Spar enjoy. convenience üzem 2018 márciusában kezdte meg a működését Üllőn, itt majonézes salátákat és szendvicseket állítanak össze.

A vállalat már 2700 saját márkás árucikkel rendelkezik, az S-Budget márka termékei a Spar legkeresettebb árucikkei közé tartoznak:

a Spar tavalyi árbevételének 25 százalékát a saját márkás termékek kereskedelme tette ki.

A cég 2018-ban közel 134 millió forintot fordított társadalmi célú kezdeményezésekre és jótékonysági célokra, támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, rendezett élelmiszergyűjtést, külső pályázati rendszerén keresztül pedig csaknem 5,3 millió forintot osztott szét több mint 70 kisebb alapítvány és egyesület között, ezzel támogatva a helyi kezdeményezéseket.

A cég 2018-ban a papír kibocsátási mennyiségének 335 százalékát, a műanyag kibocsátásának 95 százalékát gyűjtötte vissza és gondoskodott az anyagok újrahasznosításáról. Jelenleg már csak kétfajta műanyag bevásárlótáskával találkozhatnak a vásárlók, a cég ugyanis egyre több környezetkímélő megoldást alkalmaz: papír szalagfüles táska, papír hűtőtáska, valamint többször használatos környezetbarát táska közül választhatnak az üzletekbe betérők. A tavalyi év újdonsága pedig a lebomló, komposztálható táskák, valamint további PP- és RPET-típusú, környezetbarát táskák bevezetése volt.

A Spar – figyelembe véve a növekvő fogyasztói igényt – az üzlethálózatában kiterjesztette a hulladéküveg-gyűjtő szolgáltatását: a vásárlók nemcsak a betétdíjas, hanem az egyszer használatos üvegeket is leadhatják vásárlásaik során az üzletekben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőkben – 2018-ban ennek mennyisége 583 tonna volt.

Emellett a megfelelő engedélyekkel rendelkező állatvédő szervezeteknek, állatmenhelyeknek, állatkerteknek adományozzák azon élelmiszereket, melyek emberi adományozásra már nem, de állati fogyasztásra még alkalmasak. A vállalat 2018-ban 119 állatszervezetet 2700 tonna élelmiszeradománnyal támogatott.