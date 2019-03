Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak egy M-es méretű űrruhát tudnak legyártani péntekig, pedig kettő kellene.","shortLead":"Csak egy M-es méretű űrruhát tudnak legyártani péntekig, pedig kettő kellene.","id":"20190326_Elhalasztotta_a_NASA_az_elso_noi_ursetat_mert_nem_volt_eleg_ruha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac736526-45a2-40c4-b559-6a13b876e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_Elhalasztotta_a_NASA_az_elso_noi_ursetat_mert_nem_volt_eleg_ruha","timestamp":"2019. március. 26. 06:41","title":"Elhalasztotta a NASA az első női űrsétát, mert nem volt elég ruha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80. szám alatt található, megközelítőleg 5000 négyzetméteres területet vásárolta meg, hogy azon 'A+' kategóriás irodaházat húzzon fel.","shortLead":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80...","id":"20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e200dff3-26c4-48e2-b038-153a5ac9c937","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","timestamp":"2019. március. 27. 11:20","title":"Beépül egy 5000 nm-es foghíjtelek, irodaház épül a Kolosy térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","shortLead":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","id":"20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ff0ba5-3958-4e04-94d3-541aa895a3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","timestamp":"2019. március. 27. 11:03","title":"5 millió forintot fizet a NASA 60 napnyi semmittevésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Le kell bontani a Budavári Palota egy részét, hogy újraépíthessék a Szent István-termet, s nem lesz ez másként akkor sem, ha a kormány, ígéretéhez híven, hozzákezd az egész palota rekonstrukciójához.","shortLead":"Le kell bontani a Budavári Palota egy részét, hogy újraépíthessék a Szent István-termet, s nem lesz ez másként akkor...","id":"20190327_Szent_Istvanterem_rekonstrukcio_Budavari_Palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e560bee-bae4-4c03-879b-bdb508a1a4f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Szent_Istvanterem_rekonstrukcio_Budavari_Palota","timestamp":"2019. március. 27. 16:23","title":"Szent István-terem: A míves faburkolat már készül, az építkezés még sehol nem tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek is voltak.\r

