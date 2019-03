Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány szép csendben megszüntette a pornográf tartalmakra kivetett kulturális adót. Ez az adónem az elmúlt években 100 és 150 millió forint közötti adóbevételt hozott a költségvetésnek, miközben a netes tartalom után senki sem fizetett adót.","shortLead":"A kormány szép csendben megszüntette a pornográf tartalmakra kivetett kulturális adót. Ez az adónem az elmúlt években...","id":"20190328_Tudta_hogy_Magyarorszagon_megadoztattak_a_pornot_Egeszen_mostanaig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb3cc9-9150-44a5-8eb1-d184eef05889","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tudta_hogy_Magyarorszagon_megadoztattak_a_pornot_Egeszen_mostanaig","timestamp":"2019. március. 28. 13:11","title":"Tudta, hogy Magyarországon megadóztatták a pornót? Egészen mostanáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább zenei karrierjét építgeti tovább.","shortLead":"Inkább zenei karrierjét építgeti tovább.","id":"20190328_Radics_Gigi_kiszall_az_XFaktorbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99ea82-67e4-4444-8dab-7310292b2f02","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Radics_Gigi_kiszall_az_XFaktorbol","timestamp":"2019. március. 28. 07:44","title":"Radics Gigi kiszáll az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. ","shortLead":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka...","id":"20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a943623-d689-4b1c-ac27-79b0f55e04ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","timestamp":"2019. március. 27. 12:18","title":"Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4454f1e-a8fb-4cdc-a7d3-0ecdc2113452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég leányvállalata, a Cheil Worldwide egy különleges virágvázát kezdett el gyártani, ami segíthet a tűzoltásban.","shortLead":"A cég leányvállalata, a Cheil Worldwide egy különleges virágvázát kezdett el gyártani, ami segíthet a tűzoltásban.","id":"20190328_samsung_firevase_virragvaza_cheil_worldwide","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4454f1e-a8fb-4cdc-a7d3-0ecdc2113452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69038bb5-57d8-4e27-b3c0-d6c0bb433d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_firevase_virragvaza_cheil_worldwide","timestamp":"2019. március. 28. 20:03","title":"A Samsung csinált egy virágvázát, életeket menthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fellélegezhetnek a Horizont Magánnyugdíjpénztár ügyfelei.","shortLead":"Fellélegezhetnek a Horizont Magánnyugdíjpénztár ügyfelei.","id":"20190327_Nem_kell_aggodniuk_a_legnagyobb_magannyugdijpenztar_tagjainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15af1dc0-6cc7-47b3-b16d-f5dbc28f660d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Nem_kell_aggodniuk_a_legnagyobb_magannyugdijpenztar_tagjainak","timestamp":"2019. március. 27. 21:09","title":"Nem kell aggódniuk a legnagyobb magánnyugdíjpénztár tagjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd6b02b-1d08-4b96-8f44-87494c0b85e3","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"De csak viccelt. Megjelent a Kertész Imre élete és halálai című könyv. Kiderült, talán azért fogadta el Orbántól a Szent István-rend kitüntetést, hogy jelezze: itt van még.","shortLead":"De csak viccelt. Megjelent a Kertész Imre élete és halálai című könyv. Kiderült, talán azért fogadta el Orbántól...","id":"20190328_Felhivott_Kertesz_Imre_hogy_elmondja_meghal_majd_letette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd6b02b-1d08-4b96-8f44-87494c0b85e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b69da7f-53dd-4929-a219-cfd2a5842901","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Felhivott_Kertesz_Imre_hogy_elmondja_meghal_majd_letette","timestamp":"2019. március. 28. 06:00","title":"Felhívott Kertész Imre, hogy elmondja, meghal. Majd letette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","shortLead":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","id":"20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a899614-87ed-4761-9765-47dce148f03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"Várólisták: újabbat lépne az állam a hálapénz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ec9817-4804-4067-b94f-fbe97df6f468","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"18 versenyző alkotja majd a mezőnyét az abszolút újdonságnak számító formulaautós sorozatnak. Keszthelyi Vivien is bekerülhet hamarosan a pilóták közé.","shortLead":"18 versenyző alkotja majd a mezőnyét az abszolút újdonságnak számító formulaautós sorozatnak. Keszthelyi Vivien is...","id":"20190328_forma_1_noi_keszthelyi_vivien","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ec9817-4804-4067-b94f-fbe97df6f468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaefeae-614c-4c6e-afc4-069aef15fcf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_forma_1_noi_keszthelyi_vivien","timestamp":"2019. március. 28. 15:40","title":"Jön a női Forma–1: egy magyar lány is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]