Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0024d9dc-4349-4889-b3cc-5752c28c1041","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós átadják a stafétát a Hír Tv menedzsmentjének, Mészárosné a Life Tv és az Ozone Tv életmódcsatornák elnöki teendőit veszi át.","shortLead":"Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós átadják a stafétát a Hír Tv menedzsmentjének, Mészárosné a Life Tv és...","id":"20190329_Tavozik_Meszaros_Lorinc_felesege_az_Echo_TVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0024d9dc-4349-4889-b3cc-5752c28c1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18408c02-50d1-4d86-a3fc-85f10709460f","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Tavozik_Meszaros_Lorinc_felesege_az_Echo_TVtol","timestamp":"2019. március. 29. 10:04","title":"Távozik Mészáros Lőrinc felesége az Echo Tv-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","shortLead":"A rendőrök a bejelentés után 12 perccel a Teréz körúton elfogták a bántalmazót. ","id":"20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e9f2e8-c32d-4fae-8465-5f16579c45ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zsuzsanna_megutotte_utastarsat_a_46os_villamoson","timestamp":"2019. március. 28. 18:26","title":"Zsuzsanna megütötte utastársát a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól jöhet ez a manipulált képek elleni küzdelemben.","shortLead":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól...","id":"20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace5b0cd-7742-4dd0-8211-fe916927dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","timestamp":"2019. március. 27. 18:33","title":"Különös képkeresőt tesztel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39657292-9f3e-4d44-a955-8e8bc190ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a gólyahír!","shortLead":"Ez ám a gólyahír!","id":"20190328_Elso_tojas_gemenci_fekete_golya_feszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39657292-9f3e-4d44-a955-8e8bc190ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90b1d-9a9c-4779-bb8c-54bdaa8af5f0","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Elso_tojas_gemenci_fekete_golya_feszek","timestamp":"2019. március. 28. 13:48","title":"Megjelent az első tojás a gemenci fekete gólya fészkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3-10 ezer forintot ad több önkormányzat is húsvét előtt. ","shortLead":"3-10 ezer forintot ad több önkormányzat is húsvét előtt. ","id":"20190327_Tobb_onkormanyzat_is_oszt_sonkapenzt_a_nyugdijasoknak_a_kormany_meg_nem_jelezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8ece0f-9283-40df-a894-22625fdfed28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Tobb_onkormanyzat_is_oszt_sonkapenzt_a_nyugdijasoknak_a_kormany_meg_nem_jelezte","timestamp":"2019. március. 27. 13:29","title":"Több helyen is osztanak sonkapénzt a nyugdíjasoknak, a kormány még nem jelezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c215cf4-1b50-48a0-aa88-955c2518bf41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Már Kalevala tér is van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","shortLead":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","id":"20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e34d51-49ea-4bf1-9f1d-773cd9175910","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","timestamp":"2019. március. 27. 16:47","title":"1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget termelt Anglia legfoglalkoztatottabb fix traffipaxa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az északi szakasz rekonstrukcióját 2017 novemberében kezdték meg.","shortLead":"Az északi szakasz rekonstrukcióját 2017 novemberében kezdték meg.","id":"20190328_3as_metro_felujutas_eszaki_szakasz_atadas_tarlos_istvan_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebcbe6-e2ea-44ea-872a-e131ba5e6ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_3as_metro_felujutas_eszaki_szakasz_atadas_tarlos_istvan_fopolgarmester","timestamp":"2019. március. 28. 09:56","title":"Kiderült, mikor adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]