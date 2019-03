Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint ha eltűnnek a gomolyos rétegfelhők felőlünk, azzal gyakorlatilag végleg vége a bolygónak. Ez szerencsére nagyon távoli lehetőség, van azonban néhány valós probléma is, amivel már most szembe kellene néznünk.","shortLead":"A kutatók szerint ha eltűnnek a gomolyos rétegfelhők felőlünk, azzal gyakorlatilag végleg vége a bolygónak...","id":"20190330_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg_tengerszint_oxigen_hianya_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01b2b4-44b4-48cf-b2bd-616506797650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg_tengerszint_oxigen_hianya_hohullam","timestamp":"2019. március. 30. 09:03","title":"Klímaváltozás: ez a 4 dolog még azelőtt megölhet minket, hogy eltűnnek a felhők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári időszámításhoz megkapjuk az igazi tavaszt. ","shortLead":"A nyári időszámításhoz megkapjuk az igazi tavaszt. ","id":"20190330_Most_hasznalja_ki_a_kellemes_idot_jovo_hetvegen_esni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76257a5c-dde1-4873-a175-1f7b89bd1dd1","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Most_hasznalja_ki_a_kellemes_idot_jovo_hetvegen_esni_fog","timestamp":"2019. március. 30. 08:23","title":"Most használja ki a kellemes időt, jövő hétvégén esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából például. ","shortLead":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából...","id":"20190328_autolopas_statisztika_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98273f0-1c1e-4c40-9240-3b7391f7bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autolopas_statisztika_2018","timestamp":"2019. március. 28. 14:24","title":"Autlópások 2018: Trabantot tartani a legkockázatosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2386e3-f3f7-4f69-a351-ff22eb244f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","timestamp":"2019. március. 29. 09:25","title":"Az ÁSZ válasza a hvg.hu cikkére, a hvg.hu viszonválasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Idén 2,4 milliárd, jövőre 2,8 milliárd forintot ad Magyarország egy átfogó, az Ugandai Köztársaságban megvalósuló nemzetközi fejlesztési program megvalósítására. Kiderült, mire.","shortLead":"Idén 2,4 milliárd, jövőre 2,8 milliárd forintot ad Magyarország egy átfogó, az Ugandai Köztársaságban megvalósuló...","id":"20190328_Kiderult_mire_kolt_el_a_magyar_a_kormany_5_milliard_forintot_Ugandaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd45962-6d20-4d98-8df1-4bbe7514e1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Kiderult_mire_kolt_el_a_magyar_a_kormany_5_milliard_forintot_Ugandaban","timestamp":"2019. március. 28. 17:02","title":"Kiderült, mire költ el a magyar kormány 5 milliárd forintot Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b735b6d5-8388-4489-9590-a0211542c11f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin legutóbb a Samsung egyik idei csúcstelefonját ítélte a világ jelenlegi legjobb okostelefonjának.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin legutóbb a Samsung egyik idei csúcstelefonját ítélte a világ jelenlegi...","id":"20190329_consumer_reports_samsung_galaxy_s10_a_vilag_legjobb_okostelefonja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b735b6d5-8388-4489-9590-a0211542c11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f907cb5-5018-4ef3-b841-48bffd1e49ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_consumer_reports_samsung_galaxy_s10_a_vilag_legjobb_okostelefonja","timestamp":"2019. március. 29. 08:03","title":"Nem akárki állítja: ez most a világ legjobb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A délit április 6-tól zárják le. ","shortLead":"A délit április 6-tól zárják le. ","id":"20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a0847-13ec-4ffa-a05c-a10d51ff93c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","timestamp":"2019. március. 30. 08:13","title":"Ma adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]